波特蘭新聞

俄勒岡中國理事會天津商會在線舉辦迎春聯誼會 以滾石上山的精神推進兩地多領域的交流與合作

（本報記者俄廣才攝影報導為進一步推動俄勒岡天津友好州市關係的發展，俄勒岡州中國理事會、天津市進出口商會、天津市外經貿企業對外發展促進會「2023年迎春聯誼會」於22日在線舉行。兩地友好人士、企業家及藝術家線上相聚，同賀新春、暢敘友情、共話發展。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在致辭時表示，天津進出口商會、俄勒岡中國理事會與波特蘭港務局，延續2017年《俄勒岡與中國貿易促進法》簽署生效。雙方近年來互訪頻繁、交往密切，在增進中美兩國民間互信、厚植友誼、促進商貿和文化交流等方面，將繼續發揮積極作用。

藍進指出，雖然當前中美關係遇到諸多困難和挑戰，但兩國民間交往、經貿合作的熱情不減。美國俄勒岡中國理事會願意發揮民間外交的作用，以「滾石上山」的精神，繼續推動天津

俄勒岡州在經貿往來、人文交流及教育領域的合作。

原天津市商務委巡視員、常務副主任、進出口商會高級顧問李勝利致辭時，介紹了2022年以來，天津統籌疫情防控、經濟社會發展、天津口岸外貿進出口增長，以及國家優化疫情防控措施等各項實行以來的外經貿領域新變化。

李勝利表示，進出口商會與俄勒岡州中國理事會友好關係淵源深厚，雙方始終為保持和增進兩國地方和民間層面友好合作，發揮著正能量的積極作用，未來雙方將進一步攜手築牢天津和俄勒岡友好合作的民意基礎。

俄勒岡中國理事會副主席應書琪，天津分會主任劉美如、秘書長張善博、教育委員會主席陳曦真，以及天津市民族文化宮副主任陳鵬、天津市進出口商會委員會專員缪文傑、天津新共同商貿有限公司總經理路雨亮、天津港保稅區蕊鑫和平國際貿易有限公司經理楊帆、天津市進出口商會副會長章超等，各界嘉賓踴躍發言，共同探討了在高校及基礎教育領域的交流合作；俄州間易住宅設施的貿易對接；開展包括芭蕾舞培訓在內的文化藝術國際交流等項目。表示，在當前形勢下，願以「滾石上山」的精神，為增進兩地民間互信、推進多領域合作繼續發揮積極作用。

圖片說明：

  1. 俄勒岡中國理事會執行主席藍進致辭
  1. 俄勒岡中國理事會副主席應書琪致辭

3300–天津進出口商會分會場