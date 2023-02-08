俄勒岡中國理事會天津商會在線舉辦迎春聯誼會 以滾石上山的精神推進兩地多領域的交流與合作

（本報記者俄廣才攝影報導）為進一步推動俄勒岡天津友好州市關係的發展，俄勒岡州中國理事會、天津市進出口商會、天津市外經貿企業對外發展促進會「2023年迎春聯誼會」於2月2日在線舉行。兩地友好人士、企業家及藝術家線上相聚，同賀新春、暢敘友情、共話發展。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在致辭時表示，天津進出口商會、俄勒岡中國理事會與波特蘭港務局，延續2017年《俄勒岡與中國貿易促進法》簽署生效。雙方近年來互訪頻繁、交往密切，在增進中美兩國民間互信、厚植友誼、促進商貿和文化交流等方面，將繼續發揮積極作用。

藍進指出，雖然當前中美關係遇到諸多困難和挑戰，但兩國民間交往、經貿合作的熱情不減。美國俄勒岡中國理事會願意發揮民間外交的作用，以「滾石上山」的精神，繼續推動天津

俄勒岡州在經貿往來、人文交流及教育領域的合作。

原天津市商務委巡視員、常務副主任、進出口商會高級顧問李勝利致辭時，介紹了2022年以來，天津統籌疫情防控、經濟社會發展、天津口岸外貿進出口增長，以及國家優化疫情防控措施等各項實行以來的外經貿領域新變化。

李勝利表示，進出口商會與俄勒岡州中國理事會友好關係淵源深厚，雙方始終為保持和增進兩國地方和民間層面友好合作，發揮著正能量的積極作用，未來雙方將進一步攜手築牢天津和俄勒岡友好合作的民意基礎。

俄勒岡中國理事會副主席應書琪，天津分會主任劉美如、秘書長張善博、教育委員會主席陳曦真，以及天津市民族文化宮副主任陳鵬、天津市進出口商會委員會專員缪文傑、天津新共同商貿有限公司總經理路雨亮、天津港保稅區蕊鑫和平國際貿易有限公司經理楊帆、天津市進出口商會副會長章超等，各界嘉賓踴躍發言，共同探討了在高校及基礎教育領域的交流合作；俄州間易住宅設施的貿易對接；開展包括芭蕾舞培訓在內的文化藝術國際交流等項目。表示，在當前形勢下，願以「滾石上山」的精神，為增進兩地民間互信、推進多領域合作繼續發揮積極作用。

圖片說明：

– 俄勒岡中國理事會執行主席藍進致辭

– 俄勒岡中國理事會副主席應書琪致辭

3300–天津進出口商會分會場