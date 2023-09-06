波特蘭新聞

俄勒岡中國理事會友好訪華團十月下旬啟程 中日韓三國兒童合唱團將於九月十六日演出

本報記者俄廣才報導俄勒岡州中國理事會友好訪華團，將於20231025日至117日赴中國，進行為期約兩週的友好訪問。

訪華團

先後訪問北京、天津、福州、蘇州和上海，與中國商務部、文化部、農業部以及中國水產協會、耐克中國等機構高層會面，並將參加在上海舉行的中國國際進口博覽會。

這是疫情後俄勒岡中國理事會組織的對中國進行的友好訪問，旨在為俄勒岡州政商各界提供深入了解中國，增進經貿、氣候變化、可持續性發展方面的合作以及在教育、人文領域創造新的交流機會。

團組成員由俄勒岡州民選官員、社區領袖、商企代表以及理事會董事組成。著重為本州政商各界代表精心籌劃高層會議及資源對接活動拓展中國市場、增進國際業務難得良機。

團隊成員20名，其中包含非商企成員。剩餘名額有限，有意參加的各界人士及時注冊以確保您的位置。

詳情請聯絡俄勒岡中國理事會秘書長張善博郵箱：微信：BizShanbo

另據了解，由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓三國『兒童合唱團』專場演出，將於916日下午2時在市中心第一聯合基督教會（First Congregational United Church of Christ）舉行。

由王榮榮老師執教的「波特蘭中文童聲合唱團

，是她創建於2022年的雙語音樂工作室，旨在幫助孩子們學習中文歌曲，提高他們的音樂基礎並融合文化多樣性孩子們希望用純真的歌聲向社區傳達美好的問候與祝願在這一年多的時間裡，中文童聲合唱團多次參加中國農歷新年童聲音樂會文化交流活動深受歡迎

Nozomi音樂學校」，是日本音樂老師Nozomi Imade2019年開設的私立學校，學生們在這裡學習各種包括日本歌曲在內的音樂課程

「俄勒岡韓國學校」，招收200多名學生，週末在韓裔社區中心教授韓語及音樂課程。

三國兒童合唱團的孩子們將分別演唱具有各自民族特色的經典歌曲，用「天籟之音」為觀眾呈一場童聲合唱藝術盛會

該場演出2015年起，中日韓三國聯合推出的系列文化交流中的第八活動

入場門票免費，通過Eventbrite在線預訂https://www.eventbrite.com/e/childrens-choirs-of-Three-nations-tickets-613442752787

演出時間：916日星期六下午2時至3時；地點：第一聯合基督教會（1126 SW Park Avenue, Portland, OR 97205）。

咨詢請電話聯繫：503-724-9709Greg Caldwell）；電郵歡迎各界僑胞前往觀賞