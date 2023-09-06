俄勒岡中國理事會友好訪華團十月下旬啟程 中日韓三國兒童合唱團將於九月十六日演出

（本報記者俄廣才報導）俄勒岡州中國理事會友好訪華團，將於2023年10月25日至11月7日赴中國，進行為期約兩週的友好訪問。

訪華團

先後訪問北京、天津、福州、蘇州和上海，與中國商務部、文化部、農業部，以及中國水產協會、耐克中國等機構高層會面，並將參加在上海舉行的中國國際進口博覽會。

這是疫情後俄勒岡中國理事會組織的，首次對中國進行的友好訪問，旨在為俄勒岡州政商各界提供深入了解中國，增進經貿、氣候變化、可持續性發展方面的合作，以及在教育、人文等領域創造新的交流機會。

團組成員由俄勒岡州民選官員、社區領袖、商企界代表以及理事會董事組成。著重為本州政商各界代表精心籌劃高層會議，及資源對接活動，為拓展中國市場、增進國際業務難得的良機。

團隊成員為20名，其中包含非商企界成員。剩餘名額有限，敬請有意參加的各界人士及時注冊，以確保您的位置。

詳情請聯絡俄勒岡中國理事會秘書長張善博；郵箱： *protected email* ；微信：BizShanbo。

另據了解，由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓三國『兒童合唱團』專場演出，將於9月16日下午2時在市中心第一聯合基督教會（First Congregational United Church of Christ）舉行。

由王榮榮老師執教的「波特蘭中文童聲合唱團

，是她創建於2022年的雙語音樂工作室，旨在幫助孩子們學習中文歌曲，提高他們的音樂基礎並融合文化的多樣性。孩子們也希望用純真的歌聲向社區傳達美好的問候與祝願。在這一年多的時間裡，中文童聲合唱團就多次參加本地中國農歷新年、童聲音樂會等文化交流活動，深受歡迎。

「Nozomi音樂學校」，是日本音樂老師Nozomi Imade於2019年開設的私立學校，學生們在這裡學習各種包括日本歌曲在內的音樂課程。

「俄勒岡韓國學校」，招收有200多名學生，週末在韓裔社區中心教授韓語及音樂課程。

三國兒童合唱團的孩子們將分別演唱具有各自民族特色的經典歌曲，用「天籟之音」為觀眾呈獻一場童聲合唱藝術盛會。

該場演出是自2015年起，中日韓三國聯合推出的系列文化交流中的第八屆活動。

入場門票免費，可通過Eventbrite在線預訂：https://www.eventbrite.com/e/childrens-choirs-of-Three-nations-tickets-613442752787。

演出時間：9月16日星期六下午2時至3時；地點：第一聯合基督教會（1126 SW Park Avenue, Portland, OR 97205）。