俄勒岡中國氣候變化與可持續性論壇圓滿成功 福建天津俄州三地政要及企業界代表在線出席





（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會發起，福建省政府外事辦公室、天津市政府外事辦公室、中國駐舊金山總領館

俄勒岡 中國理事會共同主辦，天津市進出口商會、俄勒岡州商務廳、波特蘭港務局、耐克公司等協辦的『俄勒岡 中國氣候變化與可持續性論壇』，於本地時間12月7日下午5時30分，中國時間12月8日上午9時30分在兩國多地以遠程視頻形式成功舉行。

美國國會議員厄爾 布盧門瑙爾（Earl BLAUMENAUER），俄州參議員盧 弗雷德裡克（Lew FREDERICK）、邁克爾 登布羅（Michael DEMBROW），俄州眾議員大衛 布羅克 史密斯（David Brock SMITH）。天津市副市長王旭，福建省副省長郭寧寧，中國駐舊金山總領館總領事王東華大使出席論壇並做主旨演講。

俄勒岡 中國理事會主席藍進，副主席應書琪、副主席夏洛特 克里斯坦森（Charlotte CHRISTENSEN）出席論壇並主持了相關版塊。理事會理事刘美如、张善博、马勤、Jennifer Reed、Robin Roger、Billy Dalto、Arnie Roblan以及俄州參議員Elizabeth Steiner Hayward、眾議員Maxine Dexter、眾議員Ken Helm；克拉克馬斯縣專員Martha Shrader等140餘人參加了論壇。

俄勒岡州中國理事會作為一個志願者民間組織，在籌辦首屆『俄勒岡 中國氣候變化與可持續性論壇』中充分發揮了其草根性、志願性的作用。

本屆論壇分為：《中美政要致辭》、《智庫與企業論壇》、《技術與創新論壇》、《基層非政府組織論壇》及《福建南平市與俄勒岡州火山口湖國家公園分會》等五個板塊。

美國國會議員厄爾 布盧梅瑙爾在論壇上首先致辭。他表示，俄勒岡州和中國在經貿往來和文化交流方面有著密切的合作關係，對自然保護有共識。正如我們通過俄勒岡中國理事會建立的夥伴關係那樣，我們還需要在更大範圍複製這種夥伴關係，以應對氣候變化。厄爾指出，任何國家都無法單獨應對氣候危機，危機也不會在一夜之間成功解決。他說：「如果我們積少成多、積小成大地堅持合作，就會看到希望。」

天津市副市長王旭在致辭時表示，論壇是擴大雙方共同利益、做大合作蛋糕的具體行動。希望雙方利用這一平台，共同探討城市綠色可持續發展和生態文明建設，進一步開創務實合作新局面。

福建省副省長郭寧寧在致辭中強調全球應對氣候變化的緊迫性。她介紹了福建堅持生態優先、落實綠色低碳發展的舉措與成效。表示期待兩省州繼續攜手，積極拓展氣候變化領域友好交流與務實合作。建議雙方積極開展低碳技術聯合研發；加強綠色產業投資與合作；共同培育生態系統碳彙能力；深化國家公園間的交流互鑒。

中國駐舊金山總領館總領事王東華致辭時指出，本次論壇是落實中美兩國元首共識的一項努力，旨在加強包括應對氣候變化在內的務實合作。福建省、天津市與俄勒岡州圍繞綠色低碳發展加強交流對話、推進務實合作，中國與俄州建立的夥伴關係將成為中美在氣候變化領域合作的典範。

王東華大使表示，總領館願繼續為兩國地方合作牽線搭橋、創造條件，通過氣候變化合作改善中美關係的「大氣候」，造福於中美兩國人民和世界各國人民。

俄州參議員盧弗雷德裡克認為，解決全球氣候危機取決於技術手段的運用、政策的設計以及人們的意願。他深情回顧了自己家族與中國交往的歷史和2019年訪問福建、天津時的所見所聞所感。表示我們都在以某種方式繼承和發揚歷史，從而更好理解過去，走向未來。他說，「我們彼此都會有這樣那樣的問題，但我們深知會有變革發生。我們將成為變革的一部分。這也是我們致力於應對氣候問題、經濟協作、文教交流的原因。

俄州參議員邁克爾登布羅認為，學術、商業和地方部門的夥伴關係將有利於兩國關係的發展。聚焦共同點和互利合作點，將有助於雙方建立更穩定的關係，在保護地球問題上我們都責無旁貸。友好省州、州市之間合作潛力巨大，雙方應通力協作、互學互鑒，造福兩地人民。

福建、天津、俄勒岡政府生態、商務、林業、國家公園等相關機構，以及企業、智庫、高校、科研機構及基層環保組織的專家學者就應對氣候變化、促進可持續發展這一重要議題深入對話。

論壇期間，參會嘉賓們圍繞企業淨零排放、綠色金融、綠色建築、智慧港口、森林碳彙、人工合成澱粉、低碳電池、衛星遙感、國家公園應對氣變舉措等主題積極發言，建言獻策，為將來開展深入合作奠定了良好基礎。

論壇結束當晚，俄勒岡中國理事會的幾位俄州議員理事均表示，中方代表的發言質量高、信息量大，感覺本屆論壇是一次心靈的溝通，對雙方未來的合作充滿期待同時紛紛要求天津、福建方面提供原稿再認真消化。

俄勒岡中國理事會主席藍進在接受本報採訪時表示，首屆『俄勒岡 中國氣候變化與可持續性論壇』的實際意義在於，從民間的合作做起，開拓中美氣候變化合作的具體項目。

論壇效果超出預期，驗證了習近平主席所闡述的「國之交在於民相親，民相親在於心相通。」

天津副市長王旭、福建副省長郭寧寧、總領事王東華大使參加本屆論壇，充分說明了中方十分重視俄勒岡與中國地方間的交流與合作，增強了地方間交流與合作的信心，同時也帶來了希望。

藍進指出，中美地方間的交往中短期內不能奢望絕對的官方對等，這是當前中美政治環境所決定的。如果一味的追求交往中的對等，時間與機會將會遺失，也就意味著民意的進一步流失。所以本屆論壇成功舉辦的一個啟示就是「國之大者」的公共外交應該是包容的、大度的、關愛的、引領和提攜的。

據了解，俄勒岡州立大學林業學院和福建有關方面將就中國國家公園森林管理、水土資源對氣候變化的影響做深度的科研合作。這也是郭寧寧副省長在講話中所提出的四點建議之一，雙方

很快就會做出具體跟進。

天津市進出口商會也表示

在本次論壇後，組織相關企業與俄勒岡州的有關部門就森林土壤墑情監測的合作、綠色建築的設計，以及綠色建材的應用深入溝通，做好項目跟蹤落地服務。

福建武夷山國家公園與俄勒岡綺麗湖國家公園代表也就中美地方交往、國家公園務實合作、國際交流等話題進行了深入探討。雙方將在應對氣候變化的問題上，開展先從線上疫情後再到線下的人員交流。

中美氣候變化領域的省州、州市合作交流，具有「操作快、包袱少、以點帶面」的特點。俄勒岡州

通過本屆論壇先行一步，推动中美地方間在多層面開展氣候變化領域的合作。