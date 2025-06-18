俄勒岡三大火場失控　州立公園撤離、56戶住宅焚毀

（本報綜述）俄勒岡州進入火警高風險期，近期野火頻傳，全州多處地區陷入警戒狀態。最新數據顯示，目前俄勒岡境內三場主要野火共延燒逾16,000英畝，其中「羅維納野火」（Rowena Fire）與「艾爾德泉野火」（Alder Springs Fire）災情尤為嚴重，分別摧毀大量民宅與迫使州立公園緊急撤離。

羅維納野火：焚毀56戶住宅、控制進度37%

根據瓦斯科縣（Wasco）警局與州消防局18日通報，「羅維納野火」目前已燒毀3,700英畝，摧毀56戶民宅與91處建築物，控制率為37%。火場分布於莫西爾（Mosier）與達爾斯（The Dalles）之間，風勢強勁導致火勢難控，仍有多地維持三級「立即撤離」警戒，數百居民被迫離家。州消防單位正在南側展開「反向燒除」作業，以阻止火線擴張。為安全考量，州府正持續清除I-84與30號公路周邊的危險倒樹，為居民安全返家鋪路。

艾爾德泉野火：州立公園營地深夜疏散、火場全無控制

另一場在傑佛遜縣（Jefferson）爆發的「艾爾德泉野火」截至6月18日已擴大至2,500英畝，目前控制率仍為0%。火災迫使科夫帕里塞德州立公園（The Cove Palisades）180個營位的營地於全面撤離，園方也隨即關閉多個日用區，並禁止園區內一切明火行為。

該地區為夏季熱門划船與露營景點，撤離行動對旅遊業與民眾安全造成巨大衝擊。州公園官網 stateparks.oregon.gov 已發布最新封閉資訊，呼籲遊客避免前往火區。

多個火場同步延燒

除了上述兩起野火外，位於舍曼縣（Sherman）的「費里野火」（Ferry Fire）目前已焚燒10,458英畝，控制率達85%。雖火勢逐步受控，但仍屬高危警戒範圍。

其他如加州的「Dogs Fire」與「Ranch Fire」也同步延燒，整個西部山火季提前升溫。

州府嚴陣以待 籲民眾高度警覺

俄勒岡州長蒂娜‧科特克已動用《緊急大火應變法》，全力調動資源應對火災。州消防局局長警告：「這是極不尋常的六月氣候條件，一點火星就可能釀成災難。」

目前多地進入「準備撤離」或「立即撤離」等級，州府呼籲民眾密切關注疏散令與火場更新，並避免任何可能引發火災的行為。