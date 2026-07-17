俄勒岡「超級豪宅」烂尾 開價470萬美元尋買家

（本報綜述）俄勒岡西林（West Linn）威拉米特河沿岸，一座面積超過5萬平方英尺的巨型豪宅，施工近30年後仍未完工。這棟長年被圍欄包圍的建築，如今以470萬美元掛牌出售，再次引發外界對其未來用途的關注。

這處房產位於當地人稱為「桃灣」（Peach Cove）的河岸地區，占地約31英畝，擁有約2700英尺長的臨河岸線。多年來，附近居民和乘船經過的遊客都能看到這座高大的木質結構，但很少有人知道它為何一直沒有建成。

負責出售房產的房地產經紀人傑森·門德爾表示，自己小時候乘船經過時就曾看到這棟房子，沒想到多年後會親自負責出售。自房產上市以來，他已接到企業家、職業運動員及商業人士等不同買家的查詢。

根據原始設計，這棟豪宅規模驚人，包括9間臥室、18間浴室，以及可停放數十輛收藏汽車的大型車庫。房屋內還規劃了大型健身館或活動空間，可容納一座標準籃球場，最初的設計中甚至包括兩座游泳池。

門德爾表示，如果這棟房屋最終建成，它很可能成為俄勒岡面積最大的私人豪宅。不過，能夠承擔後續建設費用的人並不多，新買家除了需要充足資金，也必須對房產未來有清楚構想。

這座豪宅最早由連鎖錄影帶商店好萊塢錄影創辦人馬克·瓦特爾斯興建。該公司在1990年代至2000年代一度成為全美第二大錄影帶連鎖店。

當年參與施工的建築商湯姆·阿夫格拉基斯回憶，工程開始時進展很快，現場一度有超過50名工人，並大量使用俄勒岡出產的高級木材搭建房屋結構。

然而，施工在1996年至1997年間突然停止。工人原以為只是短暫停工，但工程從此再未全面恢復。之後，原屋主投入其他生意並搬離當地，房產也曾經拍賣並多次轉手，但始終沒有任何一位屋主完成建設。

阿夫格拉基斯表示，雖然部分建築結構因長期暴露而老化，但不少原有木材仍保存良好。現任屋主近期也為建築更換了新屋頂，希望保護房屋主體。

目前，房地產經紀人正在向潛在買家介紹多種用途，包括改建成私人莊園、高級長者住宅，甚至發展為葡萄園。不過，根據克拉克瑪斯縣紀錄，該土地被劃為「專用農業用地」，未來開發可能受到土地使用規定限制。

門德爾表示，這處房產的最大價值不只在於未完工的豪宅，還包括31英畝土地和大面積河岸。至於這座沉寂近30年的巨型建築能否終於等到新主人完成，仍有待觀察。