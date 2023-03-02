俄勒岡「死亡觀光業」首開全美先河佛蒙特州有意跟進

(綜合報導)俄勒岡州首開全美各州「死亡觀光業」先例，來自禁止「協助自殺」的德州等州臨終病患，可以前往俄勒岡州，在特定診所醫師協助下，自行服用多種藥物混合而成的致命藥劑結束生命。

在身為自由派大本營的波特蘭市，至少一家診所已經開始接收來自外州、生命只剩不到半年的臨終病患。患者必須符合規定嚴格的俄勒岡州「尊嚴死亡法」各項資格要求。

非營利組織「俄勒岡生命終點選擇」(End of Life Choices Oregon)主任吉德昂斯日前參加研討會時表示，雖然法律存有灰色模糊空間，仍然建議並非俄州居民的外州臨終患者前來俄州自行結束生命。

吉德昂斯說，目前並沒有「一大堆人從各地跑來」的現象。他表示，少數符合資格規定，有體力、有資源，而且抱定決心要循尊嚴死亡法結束生命的患者，逐漸開始流行。

根據「俄勒岡生命終點選擇」診所網站說明，外州居民必須能夠在俄勒岡州停留至少15天，以便完成申請手續，其中包括取得兩名醫師及證人同意並簽名，才能讓患者自行服用致命藥物。

吉德昂斯診所目前是在法律灰色地帶運作。俄州2022年同意醫師協助外州患者尊嚴死亡，但法律要等2023年底才會正式生效。

俄勒岡州「死亡觀光業」的誕生，恐讓臨終患者家屬因為協助家人抵達俄勒岡州，而在禁止尊嚴死亡的家相面臨州法究責；下場包括可能遭到逮捕或起訴。

佛蒙特州也有類似的「死亡觀光業」推動計畫。反對人士說，美國可能正在步上加拿大「死亡觀光業」的後塵，法規寬鬆使得就連只是聽覺喪失的民眾也能選擇安樂死。