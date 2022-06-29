俄勒岡、華盛頓兩州墮胎保護法面臨考驗

（本報綜述）美國最高法院推翻羅伊訴韋德案的決定，在各州引起軒然大波。在俄勒岡、華盛頓兩個墮胎受到保護的州，也將面臨一個新問題，更多來自未受保護州的墜胎孕婦蜂擁而至。這將成為涉及法律、影響社會的一個大問題。

俄勒岡州於2017年頒佈了《生殖健康公平法》，明確了對墮胎予以保護。“《生殖健康公平法》擴大了個人接受規範墮胎的機會，無論移民身份、有無保險，《生殖健康公平法》都允許給予墮胎服務。”負責俄勒岡州生殖健康計劃的衛生局公共衛生總監班克斯 說。

在俄勒岡州和華盛頓州，由於墮胎權受到法律的保護。因而不受今次最高法院決定的影響。法律之聲的生殖權利、健康和司法高級律師金克拉克作了上述表示。他所在的法律機構為愛達荷州、阿拉斯加州和蒙大拿州提供法律服務。

但是，並非所有州的法律都如俄勒岡州和華盛頓州，而成為所謂“避風港”州。“如果羅伊訴韋德案被推翻，有26 個州

禁止墮胎。”金克拉克說。

緊鄰俄勒岡和華盛頓州東部的愛達荷州有一項“觸發法”。“所謂的觸發法——在任何推翻羅伊訴韋德案的決定30天生效。這將徹底禁止愛達荷州的墮胎。”克拉克說。

墮胎權利倡導者表示，這一禁令將導致更多孕者來到俄勒岡州進行墮胎。 “我們預計前往該州的人數將增加 235%。”Pro-Choice Oregon的執行董事艾倫預判說。“這將一夜之間在兩個州出現完全不同的局面。”“但是，這種湧入不僅會給俄勒岡州的醫療保健帶來巨大壓力。同時，在法律上也因為外州提供墮胎服務，承擔訴訟風險。”克拉克表示。“因為禁止墮胎的州是不會放鬆對墮胎的禁止，他們同時也將尋求對跨越州界墮胎行為的限制。”

而在羅伊案被推翻後，也引起波特蘭反墮胎的遊行抗議。上周星期六晚上，一場針對美國最高法院推翻羅伊訴韋德案的遊行抗議，在波特蘭東北區域舉行。

根據在線傳單表明，遊行是一次“直接行動”活動——這是波特蘭眾多反員警抗議活動的標籤。這些抗議活動都會導致破壞行為，演變成具有一定破壞性的事件。

當天晚上10時許，約60多人出現在東北區域的格蘭特公園，大部分人身著黑衣，對區域內一家懷孕護理中心和包括星巴克、美國銀行等多家建築物實施了砸毀窗戶玻璃並噴灑塗鴉等行為。

由此可見，美國最高法院對羅伊訴韋德案的決定，對墮胎不受保護的州許多人來說可能是“憂”，但對墮胎受保護的俄勒岡和華盛頓兩州來說，則是一場考驗。

（王星 編譯）