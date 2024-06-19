俄勒冈Providence醫院護士開始罷工

(本報綜述)6月18日週二上午6點，Providence醫院的數千名護士開始了一場為期三天的罷工，這或將成為俄勒岡歷史上規模最大的一次護士罷工。罷工的原因涉及安全的護理人員配置水平、可負擔的醫療保健、增加帶薪休假以及工資薪酬等多個問題。

這次罷工覆蓋了六家Providence醫院，包括Saint Vincent、Newberg、Milwaukie、Willamette Falls、Hood River和Medford。護士們早在十天前就提前通知了罷工計劃，宣布將於6月18日至20日進行罷工。

罷工期間，這些Providence醫院仍將繼續開放。不過，Providence波特蘭醫院的護士們不會參與此次罷工，因為他們已經於去年舉行過罷工並已經與醫院達成協議。

俄勒岡護士協會表示，罷工是在經過數月談判無果後的結果，雙方幾乎沒有取得任何進展。護士們希望Providence能在護理負責患者數量、醫療福利和不同醫院之間的工資平等方面有所改善。

Providence的首席護理官珍妮佛·根特里表示，罷工第一天早上的交接工作進展順利，替代護士在夜班結束時接手工作。Providence管理層於周二早上召開新聞發布會，詳細介紹了醫院內部的交接情況，確保替代護士能夠順利接手工作。

Providence醫院俄勒岡總部表示，他們將在罷工結束後與護士工會進行談判。儘管罷工計劃為期三天，但Providence已經與帶班護士簽訂了五天的合同，除非遇到人員不足情況，否則該醫院的護士們將要等到周日才能重新上崗。