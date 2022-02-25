俄勒冈州口罩令提早在3月19日结束

由于住院率下降速度快过预期，州政府官员今天（24日）宣布，俄勒冈州将于 3 月 19 日取消室内公共场所和学校的口罩规定，比原定的 3 月 31 日提前了12 天。

州卫生局在新闻稿中表示，住院率的下降速度比预期快，并且比1月底的峰值 1,130 人下降了 48%。俄勒冈医科学大学（OHSU）的最新模型预测，俄勒冈州将在 3 月 20 日左右住院病人的数目就达到 400 的门槛。

州卫生局每日报告的新感染病例也急剧下降，从 1 月 20 日的峰值 10,940 人降至周二（2月22日）的 1,160 人。在 12 月 omicron 激增之前，单日新增病例的数字徘徊在 800 例左右。

俄勒冈州卫生官员和流行病学家西德林格博士说：“由于州民在接种疫苗、戴口罩和限制聚会等防疫措施方面，愿意牺牲和努力配合政府的政策，令到我们能够提早取消口罩令。”

俄勒冈州布朗州长今天还宣布，她将于 4 月 1 日取消本州的新冠疫情紧急令。

她在一份声明中说：“今天解除俄勒冈州的新冠疫情紧急令并不表示大流行已结束，或者新冠疫情不再是一个重大问题。”“我们一起经历过 Delta 和 Omicron 变种传播期病例激增的情况，我们学会了与这病毒共存，再加上已有众多州民因接种了疫苗而得到保护，现在我们无需再施行疫情开始时的特别紧急命令，民众都能保护自己、朋友和我家人。”

随着疫苗的广泛使用和病例下降，俄勒冈州最初的紧急措施大部分均已在去年 6 月被解除，直至传播力强的 delta 变种到来，8月份要再次实施口罩。

至于学校方面，各自学区可自行决定维持口罩规定与否。原来说好学校的口罩令将维持到3 月 31 日，为的是要给予学区足够时间制定过渡计划，但多个学区均表示他们可以在更早的时间就能准备好。

俄勒冈州教育部主任吉尔表示，俄勒冈州教育部目前正在积极按目前的情况制定隔离、接触者追踪和检测的最新安全程序。他说：“这些程序将继续支援学校每天为学生进行面授课程，同时特别为感染新冠病毒风险较大的学生、教职员工和家庭，提供更多的援助。”

口罩令结束后，某些地方，包括医疗机构仍需要戴口罩。另外，州卫生官员建议，感染病毒风险较高的人，在室内公共场所仍应继续戴口罩，又建议学校内最好仍使用普遍戴口罩。

州卫生局这次提前取消口罩令，将贴近华盛顿州在3月21日取消口罩令的时间表。