俄、華兩州汽油為何如此昂貴

（本報綜述）位於太平洋西北區的俄勒岡州和華盛頓州，無論該地區的經濟如何，汽油價總會比其它州高。導致這情況的原因，主要是受到燃料供應基礎設施的限制，而這是沒法可改善的。

GasBuddy石油分析主管德哈恩表示：“本地區的煉油廠，沒有能力滿足西海岸的需求。因此，不僅華盛頓和俄勒岡州的價格經常上漲，加利福尼亞州也是如此”。

本地區的汽油全是來自華盛頓州北部的貝靈厄姆（Bellingham）附近的煉油廠，這些煉油廠所生產的汽油，透過輸送管道，經過哥倫比亞河，輸送到波特蘭西北部的油庫。俄勒岡州90%的石油供應包括天然氣、柴油和波特蘭國際機場的所有飛機用的燃料，分別儲存在該油庫的630個儲油罐內。然後由油罐車將燃料運送到整個地區的各個加油站。

另一個高油價的原因是汽油稅。華盛頓州是全美汽油稅最高的州份之一，每加侖49.4美分，這些稅收主要為華州近期多項高速公路項目提供了資金。

相比之下，俄勒岡州的汽油稅要低得多——每加侖38美分。這就是俄勒岡州沒資金進行修繕公路和橋樑的原因之一。然而，俄勒岡州的汽油價格卻接近華盛頓州的，主要是因為俄勒岡州禁止自助加油。加油站需聘用員工為司機加油，增加了經營成本。而最重要的是，俄勒岡州的35個市縣均有自己的汽油稅收。波特蘭市的汽油稅是每加侖10美分。

德哈恩認為，如果西北地區想整體降低價格，各州將需要減少需求或增加供應，但後者是不可能發生的。原因是西海岸州的政治立場傾左，各項的環保限制，以及很多官方的規定、條款和繁瑣的辦事程序，都令到煉油廠卻步。

西北地區也無法從加州獲得汽油，因為加州使用自己的清潔燃料混合物。

同時，較高的燃料價格也推動了西北地區的運輸成本。據了解，在勞動力短缺期間，運輸燃料的卡車司機工資從22美元漲到40美元。而增加的費用則已轉嫁給消費者。