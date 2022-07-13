促進聯絡 提升服務 西雅圖文教中心舉行招待會

（本報記者王星報道）7月9日中午，西雅圖文教中心在波特蘭「魚樂軒」大酒店設宴舉行招待會，邀請大波特蘭地區有關社團、學校和媒體負責人共敘友情，促進交流，提升服務。

應邀出席招待會的有，僑務諮詢委員陳志文、應書琪，僑務委員林國楨，僑務促進委員陳紀昭、廖懷澤，砵崙協勝公會元老陳仕力、砵崙協勝公會前主席歐子能，砵崙合勝堂主席侯婷婷，波特蘭臺灣人公共事務會會長詹前祐，波特蘭臺灣人公共事務會代表Sylvia Lin，奧勒岡臺灣工商會會長傅昶，奧勒岡臺灣工商會代表曾雅嫻，波特蘭慈濟中文學校校長Wei Wu，波特蘭中文學校代理校長蘇亭偉，美西溫哥華中文學校校長張瑋，社團代表路祥琦，BASCA諮詢導師Erica Kuo等20餘名大波特蘭地區有關社團、學校和媒體負責人與代表。

西雅圖文教中心主任吳曉竹、駐西雅圖辦事處秘書楊子賢、僑務委員林國楨在會中發言。

吳曉竹主任在致詞中表示，夏季來臨，疫情趨緩，為我們相見交流提供了時機。因此，藉由今天的招待會，大家相聚一堂，共進午餐，多些交流，彼此互動，促進聯絡，以使我們為僑胞服務提高一個層級。

為深化和提升服務管道和模式，吳曉竹主任在會上向來賓推介了最新全球僑胞數位服務平臺，包括「僑胞服務手冊」和「台商服務手冊」兩款數位鏈接。內容涵蓋了僑胞所需的各個方面，並設置了相關機關常用窗口鏈結，極具實用性，為僑胞和台商提供了方便實用的數位科技與模式。

在現場同時展示了手冊二維碼數位鏈接，以方便大家掃描下載和轉發。

僑務委員林國楨和新任駐西雅圖辦事處秘書楊子賢也先後在會上作了發言和介紹。招待會上賓主相互致意，其樂融融，招待會在平和、愉快的氣氛中進行。