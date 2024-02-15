促進族裔和睦 共度農歷新春 B4教堂舉行農歷新年慶祝活動

（本報記者王星報道）鼓聲激蕩，舞姿翩躚，蛟龍翻飛，醒獅騰躍，喜慶的節日氛圍和濃厚的文化氣息充溢著教堂大廳，感染著在場的每一位觀眾。這是2月11日，B4 教堂一年一度農歷新年慶祝活動的景象。

「木蘭大鼓」隊擊鼓開場

慶祝農歷新年活動，B4教堂已經舉辦了三年。記者為此採訪了活動主辦者、教堂華裔牧師陳秦綺女士。這位奉獻教會事工多年的理工博士，在接受採訪中表示：「農歷春節是華人的傳統節日，又是聯合國規定的假日。B4教堂擁有眾多的族裔，與各族裔共度農歷新年，在喜慶中分享華裔民俗，感受東方文化，和睦各族裔關係，並且讓華人下一代在活動參與中，提高能力，建立信心，為將來走向更大舞台提供有益的嘗試。」

青少年事工隊悠悠球表演

讓青少年獲得成長機會，是陳秦綺所經常思考的，也是她每一次活動組織的一項主旨。在她的主持下，B4教堂兼顧各族裔的文化和風俗，每年都舉辦聖誕和春節兩場大型活動。在安排活動中，青少年的參與作為一項考量，盡量為青少年成長提供機會。本次活動亦不例外，B4在組織教堂華裔子弟事工參與外，還從社區邀請了Winne中國舞工作室和神龍舞龍舞獅隊的青少年与儿童加入，擴大了參與範圍，豐富了表演內容。陳秦綺表示：每一次活動的舉辦，都是大家共同努力的結果。B4教堂對多族裔事工非常重視和支持，參加活动的事工和每个表演團隊都非常投入和付出。「所有這些都是成功舉辦的前提條件，也是我每次活動組織的力量所在，為此我深為感謝。」陳秦綺說。

Winne中國舞工作室宮廷舞表演

在活動現場，記者看到在精彩的節目演出中，青少年的表演格外引人注目，其中，Winne中國舞工作室的宮廷舞、青少年事工隊的舞龍和悠悠球、「神龍」隊的舞獅等表演，富有特色，又充滿了童趣、優美和激情，讓人感受到勃勃生機的活力和朝氣。

青少年事工隊舞龍表演

由於當天是禮拜日，為使參加兩場禮拜的教友都有機會看到精彩的表演，活動特意安排了上下兩場的表演，以便讓所有到會的各族裔教友欣賞到精彩的演出。由12位女士組成的「木蘭大鼓」隊擊鼓開場，鼓聲昂揚，氣勢磅礡，又在《喜洋洋》和《金蛇狂舞》音樂伴奏下表演了擊鼓，激起現場觀眾熱烈掌聲；「B4青少年事工隊」先後表演了舞龍和悠悠球，隊員們一如既往的表現出色，舞龍表演更是騰飛於場上場下，與手執彩珠的長裙女子，構成一幅鳳舞龍蟠的圖卷；「歡悅組合」隊以華麗的漢服和頭飾，秀出富於民族特色的風采，讓人有回到唐朝的感覺；而在大波特蘭地區深受人們喜愛的Winne 中國舞工作室，這次帶來了典雅而別緻的宮廷舞，舞蹈取材於清朝宮廷元素，由五位小舞者在宮廷音樂的伴奏下，腳踩花盆底鞋，手搖折扇，款款起舞，場上觀眾紛紛贊嘆不已；「文璐古箏」和B4教友合作表演的古箏彈奏，音色清脆悠揚，表現了中華傳統樂器的獨特魅力；「神龍」舞龍舞獅隊表演了舞獅節目，為場上觀眾掀起了又一波歡樂的高潮。

現場還開設了書法、手工和工藝品製作等民族文化與娛樂項目；還為現場觀眾提供了餃子、春捲、烙餅、糕點及咖啡、茶水等食品和飲料，讓大家玩得開心，吃得快樂。參加新春活動的觀眾除來自港澳台和日、韓、越、菲、馬、泰等亞裔外，還有歐、美、澳、非、拉等世界各地的族裔，濟濟一堂，其樂融融，共度一個愉快的春節。