係時候學習如何自助加油

（本報綜述）俄勒岡州的科泰克州長已於上周五簽暑自助加油法案，州民立即就可選擇自己進行加油。但新例實施，並不表示加油站會讓顧客自助加油，顧客必須要遵守個別加油站的規定。新法例只是說明自助加油變成合法。加油站是可以選擇不提供自助加油服務的，如加油站選擇提供自助加油，那樣自助加油的油泵數目不能多於一半。

原來俄勒岡州已有72年不讓民眾自助加油。當時的決定是源於火警安全以及提供就業。期間多次被提出立法，但都被推翻。到2016年，在海邊區和農村區的居民一直在投訴，加油站從晚6點到早上6點關門，令到他們非常不方便。今次立法後，這些地區的加油站就如有24小時服務一樣。

以下是專家教路的自助加油步驟：

第一：將車停到盡量貼近加油槍(pump)，打開汽車的油蓋，扭開油箱蓋。

第二：在Pump插入信用卡，並在屏幕顯示「請拔卡(Remove your card)」後將信用卡拔出。如有會員卡福利的，記得要插入會員卡。

第三：屏幕顯示Authorizing後，請選擇是Credit Card 還是Debit Card 。

第四：進行信用卡認證步驟(如輸入信用卡的帳單區碼等)

第五：屏幕顯示Please Remove Nozzle，拔起油槍並插入汽車的油箱。

第六：選擇要加的油種：regular，Plus或premium，然後按下扳機，開始加油。

第七：油槍到達指定金額或滿後會自動停止，完成加油。完成後，將加油槍取出，放回原處。將油箱蓋及油蓋關上，並選擇是否需要打印收據。

如要在油站店舖裡面付款的，請先告訴加油站服務員您要加多少汽油以及您停車的加油站號碼。由職員啟動油槍，然後才可加油。

最後，無論你選擇由油站職員幫你加油，或是自助加油，每加侖的油價都是一樣。