供應鏈問題持續發酵 全國嬰兒奶粉面臨短缺危機

（本報綜述）由於供應鏈問題持續存在，全國的零售商一直在努力保持貨架上各種日常必需品的充足庫存的同時，消費者需求依然強勁。根據市場研究公司IRI 的數據，1月中旬商店的嬰兒配方奶粉庫存比2020 年2 月中旬，即疫情來襲前下降了17%。

藥房連鎖店Walgreens 曾於11月提醒顧客，其全國商店的個別配方奶粉短缺，而目前的庫存仍然緊張。Walgreens在一份聲明中表示，我們繼續看到全國範圍內對嬰兒配方奶粉的需求增加，因此我們一直與供應商努力工作，確保有足夠的供應來滿足客戶的需求。

該零售商表示，購物者可能會繼續看到特定配方產品的暫時或個別短缺；Amazon發言人仍表示正在與其供應商密切合作，儘快將配方奶粉產品帶回庫存；Walmart表示，其商店中配方奶粉的任何短缺都與製造商的產能問題有關；CVS藥房表示，供應挑戰目前影響著大多數零售業，我們將繼續與嬰兒配方奶粉供應商合作解決這個問題，對客戶可能遇到的任何不便感到遺憾。

與此同時，營運WIC的美國農業部發言人表示，其食品和營養服務局正在與州政府機構定期溝通，並已與嬰兒配方奶粉製造商就他們遇到的問題，以及他們減輕供應鏈挑戰的計劃進行了會晤。這位發言人表示，州WIC機構已經能夠解決配方奶粉可用性的局部問題，但聯邦機構將繼續密切監視情況。

製造商表示他們已經提高了產量，美國嬰兒營養委員會（NCA）的成員包括最大的配方奶粉製造商雅培營養（Abbott Nutrition）、Reckitt Benckiser 和Gerber Products Company，該委員會表示，製造商正在努力迅速確保嬰兒配方奶粉的供應。在一份聲明中，該組織承認有關整個供應鏈挑戰的報導，包括對運輸、工作力和物流的影響。並表示，INCA致力於滿足依賴嬰兒配方奶粉的家庭的需求——這是他們的首要任務。

Enfamil的製造商Reckitt Benckiser表示，我們意識到一些父母很難找到他們需要的配方奶粉品牌，我們已經採取措施提高產量，儘快解決問題。並補充表示，其產品供應充足，但指出美國嬰兒配方奶粉行業銷售額增長了17%，是出生率和其他指標預測的兩倍多。

Similac製造商雅培（Abbott）表示，正在一星期7天，每天24小時的全天候生產，而且製造量比以往任何時候都多。我們鼓勵家庭只購買他們需要的東西，以確保所有家庭都能夠獲得這些關鍵產品來餵養他們的嬰兒。