你的店有受上月冰雪風暴影響嗎？ 波市政府向受災小企業提供最高$25,000補助金

現已開始接受申請 截止日期2月29日

(本報綜述)近日，波特蘭經濟和城市發展組織「繁榮波特蘭」（Prosper Portland)宣布，小型企業穩定恢復補助金的適用範圍已擴大，將為在冬季風暴中的受災小企業提供支援！根據最新政策，這項補助金將為小型企業和非營利組織提供最高25,000美元的賠償，以應對冬季風暴造成的損失。

受益於這項政策的小型企業，將有機會申請補助金以彌補他們在冬季風暴期間遭受的損失，包括收入損失、庫存損失、維修支出以及設備更換等方面。先前曾因破壞性損害而獲得恢復補助金的企業主，這一輪仍然有資格為冬季風暴造成的損失提交單獨的索賠。

該機構提醒，可用的資金額度有限，並非所有申請人都將獲得補助。補助金審查團隊將在申請截止日期後的14天內通知此輪補助金的最終受益者。申請截止日期為2月29日星期四，申請人需登入「繁榮波特蘭」組織官網線上提交申請，網址為https://prosperportland.us/portfolio-items/winter-storm-restore-grant/ 。其官網提供中文申請表格，方便華人企業主填寫。

申請者需符合以下資格條件：

申請人必須以個人或實體的方式經營小型企業或非營利組織，必須在波特蘭市內有實體店面或在城市內持續經營有一致營業時間的食品車。該小型企業必須有能夠接待客戶的店面，且不能位於住宅地塊上。其他適用條件還包括：

在2024年1月受到冬季風暴的影響；

位於波特蘭市範圍內；

僱用3名或以上員工；

2019年年度總收入不超過300萬美元；

符合資格的補助項目如下：

因2024年1月12日至1月20日門市關閉所造成的收入損失（最高1萬美元）；

因冬季風暴造成的內部或外部維修費用；

因冬季風暴造成的庫存損失成本(如因停電導致的商品損壞)；

設備更換（最高5,000美元）

評審團隊將根據以下情況為申請人進行評分：

員工人數

2019年至2022年的年度總收入變動（如適用）