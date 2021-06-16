波特蘭新聞

你在購房時會提交「love letter」嗎？ 俄勒岡州立法禁止買家寫「情書」

　　（本報綜述）俄勒岡州立法會剛通過的2550號提案，要求在房屋買賣時，賣家的經紀要拒絕來自買家的「情書」，目的是要避免賣家基於種族、性別或宗教理由來選擇買家，這是違返了聯邦的公平房屋法例。這提案現正等待州長簽署成法

在目前的房地產買賣市場中，經常出現

買家競爭且價格都進入了一個白熱化的階段的時候，買家都會出盡辦法影響賣家的決定，而感情因素是促成交易的加分項。有不少買家經紀會和客戶一起寫「情書」（Love Letter），並附上買家的家庭照片，或寫下一個感人的故事，希望能打動賣家，給自己加

有地產經紀表示，有客戶出的價格比房東接受的價格高出萬元，但因為另一個買家寫了一封「情書」，感動賣家，於是賣家把房子賣給了出價不是最高的買家。

這條新法例就是賦予賣家經紀有拒絕接收「情書」的能力

剛在今年2月買了一座大房子的哈伯德表示，當時他就寫了一封「情書」給賣家，說明他正在領養兩名分別是1歲和3歲的小孩，希望有一家較大的房子讓二人能生活在一起，但他並不知道賣家也領養了他們剛過世兒子的孩子結果就是這有點相近的經驗，打動了賣家將房子賣給哈伯德，而他的出價比對手所出的少了15,000

提出這法案的是一名卡加瑪士縣的代表Meek，他本身就是一名地產經紀，他指出個人的「情書」有可能導致種族、性別或宗教等方面的歧視但有經紀則認為這是無謂的干涉，因為已有法例監管歧視的非法行為

Meek表示，最簡單要取消這種做法就是禁止這類信件，他說，我們並未有侵犯言論自由，買方仍然可以寫信，但不再要求賣方經紀將信交到賣家手上

如州長簽署成法後，新法將於明年11日起生效