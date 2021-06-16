你在購房時會提交「love letter」嗎？ 俄勒岡州立法禁止買家寫「情書」

（本報綜述）俄勒岡州立法會剛通過的2550號提案，要求在房屋買賣時，賣家的經紀要拒絕來自買家的「情書」，目的是要避免賣家基於種族、性別或宗教理由來選擇買家，這是違返了聯邦的公平房屋法例。這提案現正等待州長簽署成法。

在目前的房地產買賣市場中，經常出現多

買家競爭，且價格都進入了一個白熱化的階段的時候，買家都會出盡辦法影響賣家的決定，而感情因素是促成交易的加分項。有不少買家經紀會和客戶一起寫「情書」（Love Letter），並附上買家的家庭照片，或寫下一個感人的故事，希望能打動賣家，給自己加分。

有地產經紀表示，有客戶出的價格比房東接受的價格高出數萬元，但因為另一個買家寫了一封「情書」，感動了賣家，於是賣家把房子賣給了出價不是最高的買家。

這條新法例就是賦予賣家經紀有拒絕接收「情書」的能力。

剛在今年2月買了一座大房子的哈伯德表示，當時他就寫了一封「情書」給賣家，說明他正在領養兩名分別是1歲和3歲的小孩，希望有一家較大的房子讓二人能生活在一起，但他並不知道賣家也領養了他們剛過世兒子的孩子。結果就是這有點相近的經驗，打動了賣家將房子賣給哈伯德，而他的出價比對手所出的少了15,000元。

提出這法案的是一名卡加瑪士縣的代表Meek，他本身就是一名地產經紀，他指出個人的「情書」有可能導致種族、性別或宗教等方面的歧視。但有經紀則認為這是無謂的干涉，因為已有法例監管歧視的非法行為。

Meek表示，最簡單要取消這種做法就是禁止這類信件，他說，我們並未有侵犯言論自由，買方仍然可以寫信，但不再要求賣方經紀將信交到賣家手上。

如州長簽署成法後，新法將於明年1月1日起生效。