余風采堂舉辦開幕慶典暨龍年春宴 逾三百位嘉賓應邀出席共襄盛舉

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙余風采堂通訊處堂所開幕典禮暨龍年新春聯歡晚宴，於6月16日隆重舉行。

砵崙余風采堂會員及昆仲，以及來自美國余風采堂總堂、多所支堂首領，本地多家僑團首領、代表等各界人士百餘人出席了當天上午的開幕典禮。

余風釆堂美西總長余國恩，總堂主席余寵異，總堂元老余健全、余永源，總堂顧問余武良、余民輝，砵崙余風采堂主席余仕維等眾嘉賓共同為醒獅點睛，並為砵崙余風采堂通訊處的正式開幕舉行剪綵儀式， 波特蘭中國聯誼會醒獅團瑞獅助慶。

隨後，余氏眾宗親舉行了莊重的敬神儀式和祭拜太祖忠襄公儀式。

當晚，砵崙余風采堂假座紅茶館酒家隆重舉行龍年新春聯歡晚宴。西雅圖余風采堂余海量元老夫人、主席余紹江；所叻余風采堂顧問兼主席余黃鏗娟；以及波特蘭婦女聯誼會、至考篤親公所、砵崙萃勝工商會、海宴公所、砵崙秉公堂、龍崗公所、福建工商會、溫哥華華人協會、砵崙協勝公會、合勝堂、粵聲社、波特蘭粵劇藝術中心、波特蘭中國聯誼會等多家僑團首領、代表等各界嘉賓逾三百人應邀出席，場面熱烈。

傳統的粵曲《大開門》拉開聯歡晚宴序幕，隨後波特蘭婦女聯誼會進行了精彩的舞龍表演。

余仕維主席首先致歡迎詞，他衷心感謝各界嘉賓的光臨及社區各界個僑團的大力支持。表示，砵崙余風采堂將秉承依靠鄉親、服務鄉親的精神，致力於和諧團結、互助互愛、關註社群，讓鄉親們感受到大家庭的溫暖和關懷，為華人社會的發展和提升作出應有的貢獻。

美國余風采堂總堂美西總長余國恩、總堂主席余寵異、總堂顧問余民輝等致賀詞，熱烈祝賀砵崙余風采堂通訊處正式成立，高度讚賞余仕維主席及理事會成員為促進砵崙余風采堂的成立所做出的努力。期望砵崙余風采堂與本地僑社團結互助、增進合作，隊伍不斷發展，會務不斷精進。

美國余風采堂總堂主席余寵異、美西總長余國恩，向余仕維主席授予了砵崙余風采堂印鑑；總堂元老余健全、總堂元老余永源，向余仕維主席授予了砵崙余風采堂堂旗。

聯歡晚宴上，波特蘭婦女聯誼會、波特蘭中國聯誼會、歡樂舞蹈隊等進行了精彩的舞蹈表演；本地當紅歌星甄會韶、陳炎宏、趙宛茵等為來賓們演唱了多首經典金曲。

群星演唱激情四射，舞蹈表演婀娜多姿，現場氣氛熱烈火爆。

聯歡晚會上還安排了幸運大抽獎，向幸運嘉賓們送出了包括千元紅包在內的豐富的獎金和獎品。

砵崙余風采堂通訊處堂所開幕典禮，及龍年新春聯歡晚宴，由溫哥華華人協會名譽主席王斌擔任主持。三百多位嘉賓歡聚一堂，場面紅火喜慶，慶祝活動取得了圓滿成功。