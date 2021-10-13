住院299日新冠病人終康復回家

（本報綜述）一名確診男子，經過299留院治療後，終於在月初康復回家，趕及與太太慶祝結婚紀念。

這名42歲男子亞歷克斯，在去年感恩節期間確診，病情急轉惡化，由聖誕節開始，他的肺部功能全失，要用ECMO（體外心肺復甦）治療法，將全身血液迴圈：抽出血液，過濾血中的二氧化炭，輸入氧氣後，再將血液輸入體內。通常病人最多用上這療法一個月時間，但亞歷克斯用了3個半月，這也是本地病人使用這療法最長的一次。

對亞歷克斯來說，可以說是走過鬼門關。主診的醫生表示如沒有ECMO，亞歷克斯就不可能活過來。之後接下來的6個月，亞歷克斯要等待身體其它器官如肺、腎等全完康復才能出院。

在10月7日離開醫院時，醫護人員都為他能康復回家而歡呼。他入住的普羅維登斯（Providence） 醫院表示，未知亞歷克斯今次醫療費用的總數，但院方發言人表示，任何亞歷克斯的保險不支付的部份，Providence都會負責支付。

本州的新冠確診情況漸趨平穩，但州衛生局周二在公佈的疫情死亡人數是82人，破了本州有史以來單日的最高紀錄。

州衛生局指出，數字偏高的原因是，本州的流行病學家需要時間來審查死因，因此出現報告延誤。官員表示，本州單日的確診病例雖然有下降，但死亡人數在未來一段時間仍會繼續偏高。