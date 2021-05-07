低收入戶每月50元網費補助如何申請



聯邦傳播委員會(FCC)早在2月25日通過的決議，在疫情期間為低收入戶提供每月50元寬頻網路費補助，終於宣佈合資格用戶可由5月12日正式申請。

預算高達32億元，名稱為「緊急寬頻福利計畫」(Emergency Broadband Benefit Program)的FCC項目，內容包括為低收入家庭提供每戶每月50元的網費補助，直到疫情結束。在原住民部落地區，每戶家庭網費補助則為每月最高75元。符合條件的家庭添購電腦或平板電腦(tablet)時，還可抵扣最高100元。

FCC 在上周公佈了在全國參與這計劃的747家公司的名單，其中包括有AT&T、Verizon、T-mobile、Comcast和Ziply Fiber等，但在俄勒岡州擁有眾多客戶的CenturyLink則不在其中，合資格用戶在登記後，每月就會從帳單中扣起這50元的補助。FCC估計這32億元的補助將在申請開始後的4到6個星期發完。

申請資格：收入不超過聯邦貧困線標準135%的家庭。根據2021年的標準：個人收入在17,388元以下，兩口之家收入在23,517元以下，三人家庭收入29,646元以下，四人家庭收入35,775元以下都被視為貧困戶。或家庭成員有以下情況：

－生命線（Lifeline）福利的人士，包括領取糧食券、聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、社會安全生活補助金（SSI）、聯邦房屋補助、軍人和遺屬福利等。

－由2020年2月29日開始收入大減至個人只有99,000元年薪或二人只有198,000年薪。

－領取「裴爾獎助金」(Pell grant)低收入學生。

－在2019-2020學年或2020-2021學年，有孩子領取免費或減費午餐的家庭。

符合申請資格的每個家庭，只有一個帳戶能領取每月的補助。

如何申請？

如果已在領取FCC的「生命線」福利的，或已從其它機構領取低收入或疫情援助的人士，均不用申請，您會自動就會拿到這福利。

其他人士，由5月12日起，可透過上網、或從網上下載表格（有8種語言），填妥後連同證明文件寄至 Emergency Broadband Support Center : P.O. Box 7081, London, KY 40742。

如目前未有上網服務的人士，一經批獲這項福利，就可到參與這計劃的通訊公司開啟服務。

要用中文了解這個「緊急寬頻福利計畫」，請點擊下面FCC的鏈接https://www.fcc.gov/jin-ji-kuan-pin-fu-li-ji-hua-xiao-fei-zhe-wen-ti-ji。