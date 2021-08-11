低接種率縣領導不願推出防疫措施

（本報綜述）布朗州長日前與多個疫苗接種率低的縣領袖會晤，並由州衛生官員解答問題。

目前本州確診病例的重災區主要集中在本州南部的小城鎮，當地未有

的數目是已接種民眾的5倍，而當地突破性病例雖多，但這些已接種疫苗在確診後，多不用入院診治。

布朗州長在與縣領袖會晤時，是要帶出一個重要的信息，「這是您最後的機會！」要求他們盡快提升疫苗接種率，強制執行口罩令，否則州長會再次考慮向全州頒佈口罩令。

但縣領導們反對說，戴口罩與否是個人的選擇，他們不打算介入。

縣領導們要求布朗不要在全州範圍內實施口罩要求，並傳達了民眾的意願，包括對K-12學校內需戴口罩感到失望，和呼籲繼續交由地方政府來控制疫情。

在會議中可以清楚地看出，疫苗接種率低地區的縣領導在大多數情況下不會實施新的防疫要求，包括戴口罩。州長非常擔心這情況將影響對俄勒岡州的醫院，並說：我們的辦公室將探索在全州範圍內採取措施的選項，以阻止Delta 變種的傳播，使俄勒岡州的醫院不會超出其容量。

目前本州的醫院大多住滿了新冠病人，隨時會沒有床位。

有醫護人員表示，今次再出現床位緊張的狀況，每天進院的新冠病人都不斷有增加，而大部份都是較年輕，和病情轉變得特別快。作為前線人員，醫護都表示實在太難受了，特別是看到死亡病例時，因為這都是可以避免的。