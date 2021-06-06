估計6月21日本州將達群體免疫 所有防疫限制屆時將被撤銷



昨天（4日）在每周疫情新聞發佈會中，布朗州宣佈，如本州的新冠疫苗接種率達到群體免疫的70%，她將撤消所有對餐館、健身室、球場和商舖等的人數限制，以及取銷在公眾地方所有戴口罩的規定，包括未有接種疫苗的人士。

在發佈會中，州衛生局局長艾倫表示，政府估計本州達到群體免疫的日期是6月21日。但根據本地俄勒岡人報的分析，如按目前每天的接種率來估算，最快的達標日期是6月25日。艾倫局長認為，就算情況未於理想，最遲6月30日都能達到全州有70%州民接種了最少一劑疫苗的目標。

布朗州長表示，她說的俄勒岡州全面重開，意思是我們可以重拾已遺忘了超過一年的活動和傳統，例如7月4日的燒烤、在電影院內吃爆米花、又或在一天工作後與同事在酒吧邊喝啤酒邊談天等。而到時所有餐館酒吧均可坐滿客人，重回從前的熱鬧境況。

按州長所說，重開後，無論是打了針或是未打針的人在公眾場所均不須戴口罩，但民眾仍需遵守聯邦政府的規定，在機場、公共交通工具上或是在醫院診所等地方均需戴口罩。

至於學校方面，州長和衛生官員仍在商討應否要求K-12的學生戴口罩和保持社交距離。主要原因是12歲以下兒童仍未能接種疫苗。但有消息指聯邦政府可能在9月開始批准12歲以下兒童接種疫苗。

州長強調，因為疫苗的效用，本州得以全面重開，屆時州政府的重點工作將從緊急回應轉到從疫情中全面恢復。

截止周四，本州已有66.2%成年州民接種了最少一劑疫苗，還差127,308人就能達到70%全面重開的門檻。但是，就算本州達到了這門檻並不等如所有州民得到百分百的保護。根據報導，只接種了一劑疫苗的66%成年人，只相當於54% 16 歲以上的人士完成了接種程序；如將所有州民計算在內，則全州只有44%州民是完全接種的。

所以布朗州長提到，就算她即將撤消所有的防疫限制，但仍不會將疫苗接種的工作停下來，而是會繼續增加州民的接種率。州長和衛生官員在會上不忘提醒未打針和免疫力低的民眾，要繼續戴上口罩。

布朗州長以「疫情中的雙城故事」來形容即將發生的情況，她說：「如果您打了針，您就得到保護，您可以在不用口罩和不保持距離的情況下安全地生活下去；但如果您未有打針，新冠病毒對您仍然會是一個嚴重的威脅。」就是指城中有兩種人，各自面對不同的生活形態。

發生在本州中部的醫院的情況就足以證明疫苗的高效率，當地醫院，在近期曾一度陷入床位和醫護人員不足的情況，在入院治療的新冠確診病人中，有95%都是未打針的。醫生表示這些情況實在是可以避免的。

在本州東部的Umatilla 和Malheur 縣是全州接種率最低的縣城，只有28%。

新聞會中有記者問到，既然有這樣多的民眾仍未完成接種程序的，為何州政府仍計劃在未來數星期內取消戴口罩和其它防疫規定呢？

艾倫局長表示，他認為這是沒甚麼問題的，首先高接種率已讓全州的感染率大幅下降，甚至令到接種率低的縣城也受惠。第二，這些地區感染病毒居民比率高，這表示縣內有很多人已有免疫力。第三，當其他縣城取消限制，但這些地方卻不，可能會引起當地政府和民眾的不滿。而這些縣城一直在防疫方面堅持有他們自己的權利。而最重要的是，人們對防疫的耐心而續漸減退，不能容忍再等了！

今天（5日）本州的新增確診個案有330宗，5人死亡，累計確診人數已增至202,995人和累計死亡人數有2,691人。有最多新增確診病例的縣城有：麥魯瑪縣44宗、卡加瑪士縣37宗、Yamhill縣29宗、萊恩縣25宗和華盛頓縣21宗。