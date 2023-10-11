企業食品廢物堆肥政策開始執行違者可能面臨罰款

(本報綜述)由二十多個地方政府於今年出臺的新規，要求大波特蘭地區的食品企業和商家將食品廢物堆肥處理，以減少浪費，違者或將承擔罰款風險。

這項新規定旨在減少食品浪費，並將其轉化為富含營養的肥料，供農場、市區公園、社區花園和土壤改良項目使用。美國每年浪費超過一千億磅的食品，其中大部分最終填埋在垃圾場。

從今年的9月30日開始，每週產生500磅或以上食品廢物的所有企業將被要求將廚餘和垃圾分開進行堆肥處理。這包括許多餐廳、酒吧、大學和大學餐廳、特色食品市場和酒店。每週產生的垃圾少於500磅但超過250磅的，則要求從2024年9月30日前開始行。每週產生1000磅或更多食品廢物的企業，早在今年3月便已經被要求進行堆肥處理。

也就是說，到明年這個時候，大波特蘭地區的24個城市和三個縣的大多數食品企業將需要執行堆肥規定。

在過去的一年中，官方一直在聯繫企業、傳達堆肥規定。從2025年開始，將進行隨機抽查以確保各個企業遵守規定。任何未遵守規定的企業在初始警告後，可能會受到從200美元開始的罰款。

從2005年開始，波特蘭市是第一批讓企業採用自願堆肥計劃的城市之一，到2021年，已有近1400家企業參與其中。

這一新規定的實施旨在改變食品業務的習慣，促使他們更加關注食品廢物的處理和回收，以減少對環境的影響。食品廢物不僅浪費資源，還對土地填埋場和溫室氣體排放造成了負面影響。

根據新規定，食品業務將需要建立有效的食品廢物管理系統，將廚餘分開處理，以確保它們被堆肥而不是被送到垃圾填埋場。這一舉措有望減少波特蘭市內的食品廢物量，同時提供更多的有機肥料，以促進農業和城市綠化項目的可持續發展。

在一個食品浪費問題日益受到關注的時代，波特蘭的這一舉措是一個積極的步驟，有助於改變我們對食品廢物處理的觀念，並推動更環保和可持續的食品業務實踐。通過將食品廢物轉化為有用的資源，波特蘭正在努力減少環境負擔，同時促進了城市的可持續發展。