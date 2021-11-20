今晚應避免到市中心 去年暴動中開槍殺人 陪審團判無罪 勢將引起暴亂

今晚應避免到市中心

去年暴動中開槍殺人 陪審團判無罪 勢將引起暴

受到全美關注的凱爾·裏滕豪斯 (Kyle Rittenhouse)案，今天（19日）宣判。在兩周的庭審中，聽取了 30 多名證人的證詞後，陪審員對他的謀殺等五項指控，宣判全不成立，當庭無罪釋放。

全國多個地方的執法部門，包括波特蘭市，為這項判決可能引發的騷亂紛紛做準備。據報導在本地社交媒體上，有人已發佈今晚在波特蘭市中心有示威活動。

波特蘭警察局長洛弗爾在中午特別舉行了新聞發佈會，表示有理由相信有人對此案會造出反應，並強調，警方尊重民眾行使言論自由的權利，並支持和平的示威，但如示威者有犯罪、破壞等行為，警方就會介入採取行動。

洛弗爾局長指出，正在計劃周五和周末日警方的部署，如有需要他們會要求其他執法部門，包括國民軍，協助行動。

惠勒市長亦對此案的判決表示失望，並指出美國的司法制度有需要改進。

裏騰豪斯是一名特朗普的支持者，同時也持警察，他在 2020 年夏天在基諾沙爆發的一場暴亂，他帶著槍去現場，說是防止示威者破壞私人財產。結果開槍打死了兩名男子並用步槍打傷一名男子，他辯稱自己是當時在自衛。

根據法庭上的記錄，一名基諾沙居民羅森鮑姆試圖從他手中搶走槍時，裏滕豪斯向他開了第一槍。然後，有示威者追他到一個停車場，然後向倒在地上的裏滕豪斯進行攻擊。一名支持BLM的示威者用滑板襲擊了裏滕豪斯，於是他開了第二槍。而有示威者拔出了手槍，裏滕豪斯開槍打傷了他。槍擊事件發生後，裏滕豪斯舉手走向了員警。

事後證明，槍擊案的幾名受害者雖然都是BLM支持者，但都是白人。

在結案陳詞中，裏滕豪斯先生的律師辯稱，他“試圖幫助這個社區”並“對攻擊他的人做出反應”。與此同時，檢察官質疑他為什麼在一個他並不居住的城市違反宵禁並“假裝看守”他不熟悉的人和財產。此案已成為美國關於槍支權利的高度兩極分化辯論的導火索。

有報導指：在如今美國兩方勢力強勢對抗之下，這一宣判幾乎如炸雷一般。有人認為這一宣判意味著美國未死，捍衛的自由權利依在；也有人認為這是美國種族抗議運動的恥辱碑。

不管您是否支持這一判決，對於BLM（黑命貴）的支持者來說，這是一記重拳。

現時，基諾沙正處於緊張狀態，全國都在關注這城市會否再次陷入暴力，並且意味著將會出現另一場新的全國性示威運動。

身為非裔的威州民主黨籍副州長邦斯譴責裁決，右派政界人士則歡迎無罪裁決。現任州長埃佛斯籲民眾冷靜，若有必要將召喚五百國民兵進駐。

總統拜登在宣判後表示，尊重陪審團的最終決議。他呼籲所有人冷靜，但是表示這樣的宣判令他感到氣憤和關注。