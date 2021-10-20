今年的地稅又加了 增幅最多是大波特蘭區

（本報綜述）又到交地稅的時候了，在衣食住行成本都不斷上升的2021年，地稅也一樣的有增。地稅升主要是房屋的估值升加，加上全民投票通過的債券和稅收，以及新的建築項目等。

麥魯瑪縣政府的消息，今年麥縣的地稅比去年平均升了8.38%。縣政府已陸續寄出地稅單給全縣近30萬個物業，民眾應在11月1日前收到稅單。麥縣的評稅主任表示，縣內有64個徵稅區，每個區有其預算，他們的辦公室按照該區預算，配合房屋的價值而定出徵稅率。麥縣政府每收到一元的地稅只會保留23仙，餘數均分配到不同的徵稅區。

估計麥縣政府今年所收到的地稅有22.18億元，比2020年的20.47億元增長了8.38%。

至於華盛頓縣，該縣政府估計今年收到的地稅將有13.09億元，去年只收了12.58億元，增幅是4%。

而卡加瑪士縣估計今年會收到9.986億元，比去年所收的9.622億元增加了3.7%。

在俄勒岡州，地稅增加只有幾個原因，首先是按在90年代州民投票通過的法案，財產和物業估值每年升3%。如屋主對物業進行重大改進工程以提升物業價值，地稅也會加。第三是選民批准的債券或徵稅項目，也可令地稅增價，但當債券到期，業主就會看到地稅減少。

今年麥魯瑪縣會令地稅增加的項目包括，縣民在2020年11月投票通過徵稅為市內的公園，以及學校債券提供資金。

華盛頓縣的增稅是支持該縣的公共安全和圖書館服務等。

至於卡加瑪士縣選民亦通過增稅來資助在Canby和West Linn-Wilsonville學區的學校債券。

在麥縣的居民將陸續收到稅單，繳交地稅的截止日期是11月15日。麥縣政府了解到，由於受到新冠疫情的影響，不少民眾出現經濟困難，但縣政府沒有權力為這等民眾延長付款限期，或免除因遲交而要支付的利息，因為這都是由州政府立法規定的。

但業主可選擇一次過付款或分期付款。

－ 一次過在11月15日前付清，可獲3%的優惠；

－ 在11月15日前付三分二，有2%優惠；

－ 分三次於11月15日前，2022年2月15日及5日16日前，每次付總數的三分之一，這就不能領取優惠。

在疫情期間，麥縣政府鼓勵民眾採取免接觸安全付款方式，除了郵寄或投放到指定的收集箱內，麥縣政府今年增設網上交費：Proptax.multco.us（https://multco.us/assessment-taxation/property-tax-payment），因為人手不足，不鼓勵民眾親自前往交費。