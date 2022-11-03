今年流感提前到住院人數急劇上升

根據疾病控制和預防中心CDC 週五（10月 28日）發布的數據，最近幾周全國與流感相關的住院人數急劇上升，創10多年來同期的新高。這顯示，今年的流感季節提早了最少一個月開始，過往的高峰期在12月到2月之間。

疾病控制與預防中心（CDC）周五發布的估計顯示，截至10月22日當周，本季度至少有88萬例流感病例，約6900人住院治療，包括一名兒童在内的360人死亡。

目前所有年齡段的流感住院人數都在上升，尤其是兒童。與此同時，其他呼吸道病毒也在兒童群體間蔓延，給兒科醫院帶來了壓力。衛生與公眾服務部的數據顯示，當前全國76% 的兒科病床已滿。同樣在週五，CDC報告了本季迄今為止第一例與流感相關的兒童死亡。

CDC並未提供有關該病例的任何詳細訊息，但有位於德州Brownsville的地方媒體報導稱，一名3 歲女孩死亡，她的流感檢測呈陽性。

公共衛生專家還預計，随着美國進入秋冬，新冠病例也将增加。CDC周五稱，一系列Omicron亞型的病例數正在上升，尤其是BQ.1和BQ.1.1，這兩種亞型似乎很容易傳播，并且能在一定程度上規避免疫。據最新估計，截至10月29日，這兩種亞型引致的病例約占病例總數的27%.

更專家認爲，今年流感季提早開始很可能是

戴口罩和社交距離等防疫措施減少了普通病毒的傳播，讓人們沒有獲得免疫的機會。加上現時采取防疫措施的人越來越少。

醫生還警告說，嚴重的流感病例可能會導致其他感染，包括肺炎球菌性肺炎等細菌感染。 CDC和其他衛生機構鼓勵民眾盡早接種流感疫苗。有早期跡象表明，今年的流感疫苗似乎可以保護民眾避免住院。