今年年底節日機票5年來最貴

（綜合報導）根據價格追蹤公司Hopper最新的一份報告，今年的節日機票將會是五年來最貴的。所以今年感恩節、聖誕節準備出門的話，一是付貴機票，一是最好避開最繁忙的旅行日。

數據還顯示，今年感恩節期間國内往返機票平均價格爲350元，國際往返機票的平均價格爲795元，與2019年新冠疫情爆發前相比，兩者都上漲了22%。至於聖誕節期間，國内往返機票的平均價格爲463元，比2019年貴了近三分之一，國際往返機票平均價格上漲了26%，達到1300元。

但據旅遊網站Cranky Flier指出，航空公司已經改善了航班超售的情況，希望可以找到便宜機票的旅客，相信並不容易。

今個夏季，不少出門的人士都碰到航班被取消，或是機位超賣等情況，因為在疫情後重啟，航空業並未能應付突然蓬勃起來的業務，令到出現極度混亂的情況，其中導致這情況的因素包括有飛機短缺、員工短缺和培訓程序積壓等，這都會繼續給未來的航空旅行構成挑戰。這同樣意味着，盡管機票價格已經從今年峰值水平回落，但仍將會保持高位。

Hopper的首席經濟學家伯格建議在10月中旬之前預訂好今個節日的機票，特別是當看到合理的價挌時，就要立即買下來。