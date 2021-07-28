今天新增確診病例狂升至破千宗 專家提醒：疫情大流行仍未過去

今天新增確診病例狂升至破千宗

專家提醒：疫情大流行仍未過

在俄勒岡州衛生局今天公佈的新冠疫情報告中，單日的新增確診數字再破千至1,032宗，新增死亡人數有5人。這是繼4月23日錄得的1,020宗新增確診病例之後最高的數字。州衛生局官員提醒民眾：疫情大流行仍未過去，未打針人士應特別要小心。

官員指出，傳播力極高的Delta 變種毒株，已令到本州的新冠確診病例在過去兩周增加了10倍，並且佔了本州新增確診病例的80%；住院人數上周已上升了40%，而確診率亦爬升了53%。官員向未有打疫苗的州民呼籲，要盡快接種疫苗。州衛生局表示會審查美國疾控中心的最新指引，再根據本州的病例和住院人數的增加情況而作出相應的調整。

有報導指，雖然最新的疫情模型顯示，到今年的9月底，住院人數可能會超過300人，但州政府無計劃恢復任何一樣防疫措施。

而麥魯瑪、華盛頓和卡加瑪士，三縣已於周一宣佈，強烈建議民眾在室內的公眾場所內戴口罩。

雖然新增確診數字不斷再升，但與3個月前的情況比較，目前的數字只有當時的一半；與去年12月疫情最高峰的數字比較，只是當時的三分一。

根據州衛生局的數字，由上星期一（19日）至26 日，本州因感染新冠病需入院的案個已上升了53%，今天的住院數字有259人，比昨天多出52人；其中有77人住在監護病床，比昨天多出19人。

今天有最多確診病例的縣城：Umatilla 縣112人，馬里恩縣（西林)112人，Jackson縣107人，華盛頓縣98人，Lane縣92人，麥魯瑪縣74人，卡加瑪士縣72人。

截至27日，全州累計確診人數216,875，累計死亡人數2,843。