今天新增确诊989宗　6人死亡 16-17岁人士只能接种辉瑞疫苗

（本报讯）州卫生局刚公布，今天单日新增的确诊病例跃升到989宗，这是自1月16日以来出现最高的数字；另有6人死亡。死者最年轻为42岁，最年长的有90岁。

州卫生局在发表每周报告时指出，这个星期已是连续第四个星期出现单日确诊病例一直在增加的情况，在12日至18日这星期内，已增加了4,742宗确诊，与上一周比较高出了27%。至于住院率亦较上周高，住院人数已升到272人，其中有65人需入住监护病床。州长曾警告，如医院住满了新冠病人时，就是本州要重返封锁的时候了。

专家指出变种病毒传播力强，也令感染者病况严重，两星期前，本州共出现有700个感染变种病毒个案。专家又说目前的疫苗对变种病毒仍然有效，呼吁民众尽快接种。

今天的新增确诊情况最严重的有：麦鲁玛县167宗，华盛顿县134宗，马里恩县114宗，Deschutes县99宗，Jackson 县93宗，Lane 县82宗，卡加玛士县61宗。

至于疫苗接种方面，由本周一开始已开放给所有16岁或以上人士接种。但要留意，按政府的规定，16-17岁人士只能接种辉瑞疫苗。

截止今天，俄勒冈州已接种的疫苗数量如下：1,369,371剂辉瑞，1,153,611剂莫德纳，90,301剂娇生。全州有1,065,266人已完成接种两剂疫苗，有1,635,625人最少已接受了一剂。

至目前为止，全州累计有177,134宗确诊病例，死亡总数2,466人。