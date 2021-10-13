今天新增的新冠死亡數字破紀錄：82人
今天新增的新冠死亡數字破紀錄：82
州衛生局今天宣佈有關新冠疫情的新增的數字中，死亡人數是82，破了有史以來單日的最高紀錄。
州衛生局指出，數字偏高的原因是，本州的流行病學家需要時間來審查這些人士的死亡證，因此出現報告延誤所至。官員表示，本州單日的確診病例雖然有下降，但死亡人數在未來一段時間仍會繼續偏高。
今天（12日）本州的單日確診病例有1,413宗，而累計病例共有345,344宗；累計死亡人數已超越4,000至4,084人。至於住院人數則有585人，其中有149人需入住監護病床。
在今天報告中，有最多確診的有：Lane縣119宗、麥魯瑪縣118宗、馬里恩縣112宗、卡加瑪士縣和華盛頓縣各有83宗。
另外，一名確診男子，經過299留院治療後，終於康復回家，趕及與太太慶祝結婚紀念。
這名42歲男子亞歷克斯，在去年感恩節期間確診，病情急轉惡化，由聖誕節開始，他的肺部功能全失，要用ECMO（體外心肺復甦）治療法，將全身血液迴圈：抽出血液，過濾血中的二氧化炭，輸入氧氣後，再將血液輸入體內。通常病人最多用上一個月時間，但亞歷克斯用了3個半月，這也是本地病人使用這療法最長的一次。
對亞歷克斯來說，可以說是走過鬼門關。主診的醫生表示如沒有ECMO，亞歷克斯就不能活過來。之後接下來的6個月，亞歷克斯要等待身體其它器官如肺、腎等全完康復才能出院。
在10月7日離開醫院時，醫護人員都為他能康復回家而歡呼。他入住的普羅維登斯（Providence） 醫院表示，未知亞歷克斯今次醫療費用的總數，但院方發言人表示，任何亞歷克斯的保險不支付的部份，Providence 都會負責支付。