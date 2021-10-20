今個寒冬不好過 電費 天然氣開支將大增

（本報綜述）由於能源供應有限和需求不斷增加，能源價格正在飆升，預計在未來幾個月內，數百萬人將要面臨更高的天然氣和電費。一位波特蘭的居民·拉莫斯說：“我發現一個月前的電費大約是30 美元，而這個月突然變成了80 美元。我很擔心並預期電費賬單會更高。”

據氣象局預測，今年的冬天會更冷，雖然不會像去年的極端情況，但溫度會略低於正常。另外，根據能源信息署的數據，今年的供暖成本可能會增加50% 或更多。2020年的成本異常低，部分原因是疫情大流行壓低了能源價格，但預計2021 年10 月至2022 年3 月之間的天然氣成本將是2008 年以來的最高水平。

這對於低收入家庭來說，今個寒冬負擔要加重，將不好過。

俄勒岡能源基金的執行董事奧爾布里頓表示，在很多情況下，能源是與生命攸關的。

奧爾布里頓說：“人的生命好多時要靠能源來維持的。”

今年6月的熱浪，有96人因缺乏冷氣而死亡；在冬天，有人不單要面對寒冷的問題，他們更需要能源來維持氧氣機運作，又或用冰箱來低溫儲存胰島素。

俄勒岡能源基金是一個非營利組織，致力於幫助無力支付能源費用的人們。奧爾布里頓續說，“在俄勒岡州，每年大約有四分之一的家庭無法支付能源賬單，這相當於近50萬俄勒岡人。如果任何人或家庭在支付賬單時遇到困難，或已經拖欠付款，請盡快致電公用事業公司，他們可向您提供分期付款的計劃。”

州政府還有一個專門能源援助資源的網頁https://www.oregonenergyfund.org/energy-assistance/，有需要協助的人士可到網頁查閱資料。