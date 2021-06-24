今個周末本州將成大焗爐　氣溫將破百

（本報綜述）經過周一華氏97度的破紀錄炎熱氣溫後，波特蘭市將在今個周末日迎來第二波熱浪。

報導指，由於罕見的六月熱浪和“熱氣泡”襲擊太平洋西北部，本週該地區的大部分地區將出現創紀錄的高溫。而這高溫通常只會在7月底或8月底才會出現的。對上一次出現在6月份的100度氣溫是在1942年。

在今周的天氣預測中，到周六日，本市的氣溫將罕有地再度突破100度，而且在下周持續高溫。最熱的天氣將出現在周六和周日，不同的天氣應用程式中的預測有102度，有些更顯示111度。報導指，通常電腦的預測會高估極端天氣的溫度，但預測的溫度會隨著日子愈近而作出調整。

俄勒岡州錄得最高的氣溫是在79年前的華氏107度，氣象專家表示，今次有可能會打破這紀錄。

氣象局稱，本地區氣溫能否下降是靠來自太平洋海岸的涼空氣，似乎今個周末日就欠缺這股涼風來吹走熱氣。

在這高溫下，國家氣象局的氣象學家提醒民眾，一定要限制外出曬太陽的時間，多喝水，尤其是兒童和老年人，最重要的是，千萬不要把寵物、孩子或任何易燃物品放在車內，確保大家自身的安全。

同時要留意，目前本州已出現乾旱的情況，加上這高溫，很容易會造成火災。多個地方政府已發出警告，禁止民眾在戶外生火，去年本州的大山火，相信對大家來說仍是記憶猶新。

上周五發生在溫泉區的一場山火，令到附近區民要緊急疏散，至今消防人員仍在撲火中，本州中部的消防人員已作好了應對山火的準備。

麥魯瑪縣已宣佈由周五25日起到周一28日，從下午1時至晚上9時將開放以下地點讓民眾避熱：

－ 俄勒岡會議中心（ 777 NE Martin Luther King, Jr. Blvd. ）

Sunrise Center – 18901 E Burnside St.

Arbor Lodge – 1952 N. Lombard St.

需要接送的民眾可電211。