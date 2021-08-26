人口普查結果：本州在過去10年人口已變得多元化

（本報綜述）在周四公佈的最新2020年人口查數據顯示，俄勒岡州的人口在過去十年中變得更加多元化，這情況與全國各地的趨勢相呼應。

本州不斷增長的人口幾乎擴展到所有最大的種族和族裔群體，波特蘭州立大學俄勒岡州數據中心的研究員瑞納森表示，這樣的增長確實超出了預期。

西班牙裔或拉丁裔居民增加了139,000人；亞裔53,000人； 非西班牙裔白人30,000人； 黑人居民13,000人；印第安人或阿拉斯加原住民9,700人；夏威夷原住民或太平洋島民居民5,800人。另有近61,000名俄勒岡人在調查表格中選填“其他種族”，這表明他們不屬所提供的任何選項。

不過，增幅最大的是多種族的居民。過去十年的人口普查數據顯示，自稱屬於兩個或兩個以上種族的人數增加了299,000人，十年間增加了兩倍多。但瑞納森指出，這可能因有更多民眾知道有多個種族的選項，所以出現一個突然大增的錯覺。

在2020年，如隨機抽取兩名俄勒岡州居民，有46.1%機會這二人是來自不同族裔群體的，這比2010年的36.8%為高。按照這一標準，俄勒岡州已超越堪薩斯州和密歇根州，成為全國第29位最多元化的州。

俄太裔聯盟的政治主任馬科斯指出，2020年人口普查的問題比前幾十年的更具包容性。她提到，這是民眾第一次可以選出，真正能夠表達自己身份的選項。就如她本人，就選擇了菲律賓人、俄羅斯人和沖繩日本人等，確實的道出自己的身份。

調查亦顯示，與十年前相比，本州白人人口下降了1.1%，相信這與居民有更多的選項來標記自己的身份所致，而不是像過去的只能選白人或拉丁裔人。另一原因是有更多民眾轉向選擇‘兩個或更多種族’，因為單是靠出生和移民是不會導致‘兩個或更多種族’類別的人口較前增長超過五倍的。

與此同時，俄勒岡州的白人、非西班牙裔或拉丁裔人口增長了1%。瑞納森說，這增長主要是新移民；本州白人的每年的死亡人數比出生人數多，因為本州的白人平均年齡較大，以及本州總體出生率是低。他說如果沒有人搬入俄勒岡州，本州的白人人口就會大降，目前情況是移居本州的白人人數剛好補上，防止了白人人口出現下降的情況。

去年的人口普查中，本地多個團體在「數算俄勒岡」（WeCountOregon）的宣傳口號下，盡力確保一向被低估人口的社區，一起參與人口普查。

雖然今次的人口普查受到疫情的影響，但本地WeDraw Oregon（畫出俄勒岡）的主任托茲表示，「數算俄勒岡」成功推動本地不同社區中的居民參與普查，WeDraw Oregon是「數算俄勒岡」的延續，關注下一步重定政治選區的過程。

美國人口普查局預計要到明年才會發布有關少計和多計的信息。

儘管如此，托茲表示，人口普查在週四公佈的數據指出本州正在發生變化，這表明有色人種社區在俄勒岡州的重新劃分選區過程中擁有發言權是多麼重要。

州議員將利用周四公佈的人口普查數據，在未來六星期內重新繪製本州的選舉地圖，這將決定俄勒岡州選民如何在接下來的五個選舉週期中挑選州代表、州參議員和國會議員。

托茲說：“我們認為，擁有更多樣化的人口統計數據，讓這些人感覺自己有代表性，可以站出來發表意見，幫助塑造俄勒岡州的未來，這是非常令人興奮的。”