交通部預算減少恐將影響道路除雪作業

(本報綜述)俄勒岡州交通部的預算削減將對道路除雪和冬季維護產生不利影響。由於汽油稅收下降，導致所有項目預算降低了5%，而所有項目的服務和物資預算更是減少了15%。

交通部僱員凱西·戴維表示，高通行量的道路，即每天通行車輛超過3000輛的道路，仍將進行除雪作業。她說，如遇降雪，「像97號公路、26號公路和I84號公路，我們將盡力保持通暢，因為它們通行的人數眾多，是我們所有貨運、通勤和校車的主要通道，所以我們將特別關注這些區域的安全。」她指出，對於每天通行車輛少於3000輛的道路，情況將不同，「在俄勒岡州中部，幾乎60%的道路被視為低交通量道路，即使是像通往Mount Bachelor山的道路這樣受歡迎的道路也是如此。」她呼籲，如遇降雪，駕駛員應保持警覺，「我們只是要求大家在這個冬季要有更多的準備。如果因為人手不足導致清理道路需要更長的時間，請大家保持耐心。」

受道路除雪作業減少影響較大的Bned市市長梅蘭妮·凱布勒感到擔憂，「對於俄勒岡中部地區來說，這可能是需要我們共同努力的時候了，減少除雪服務是不可接受的，因為這將帶來更多的危險。」凱布勒在上週的市議會和Deschutes縣委員會聯席會議上發言，表示他們可能會要求州政府介入解決這一問題。