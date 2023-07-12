交通部門回歸 七周内開罰單1800張

（綜合報導）暫停交通違規執法兩年，警察局交通部終於重新開始執法，並由14人組成，於每天下午出巡。交警隊包括人數10人的摩托車隊，兩名巡邏和兩輛警車組成。

自2021年以來，交通部門因人手短缺而暫停交通違規執法，而如今，因交通意外頻生，該部門有逼切要回歸運作。

警察局局長洛弗爾稱，近日不斷收到郵件，舉報市内有不少車輛超速20-30咪，十分危險。“現在是時候讓交通部門恢復執法了。”雖然警察局已在盡力，卻仍是人手短缺，無法完美解決市内交通問題。洛弗爾局長懇請民眾保持耐心。

某些交通警更是身兼數職，不僅是交通部的一員，同時也屬於巡邏隊伍，在解決交通問題時，也會留意市内的安全問題。

交通部恢復執法七周後，已開出超過1800張罰單。在此之前，連這個數字的一半都未達。交通部存在的主要職責是爲了防範涉及傷亡的車禍。去年，因車禍身亡的人數高達68人，此為1987年以來最高數量；其中有32宗涉及行人受傷，這更是1948以來最多的受傷人數。

隨著疫情消退，街道與馬路上活動頻繁，而交警數量卻應接不暇。在考慮安全的情況下，交通部門决定重新開始執法了。其中一位交警艾布森表示，儘管車輛速度的減緩有可能造成不便，但會讓整個城市都安全許多，是良好的改變。