交通局新增22名執法員 將加強停車執法處罰

(本報綜述)波特蘭交通局宣布將於7月8日開始大規模開展停車執法行動，以應對近期車輛登記過期和城市範圍內停車違規行為的顯著增加。

在交通局的倡議下，波特蘭市議會今年春季批准了新增22名停車執法員。隨著這支隊伍的壯大，交通局的停車執法部門將擴大行動，旨在更好地管理和執行城市範圍內的車輛登記和停車規範。

執法人員將主要集中整治過期車牌、缺少車牌、逆向停車以及阻擋路口視線的車輛。此外，執法人員還將開始對有麥魯瑪縣巡迴法院發出的拖車令的車輛進行鎖車輪處理。

交通局長密莉森·威廉斯表示：「解決過期車牌和其他停車違規問題對於維護公共權利通行的秩序和安全至關重要。」她強調，通過在路口和交叉口移除停車，可以提高每個人的安全性。例如，試圖從側街駛出的駕駛員可以更好地看到迎面而來的車輛並等待間隙。等待過馬路的行人也更容易被駕駛員看到。

最新數據顯示，波特蘭大量車輛所有者的車輛登記已經過期。根據城市法規，所有在公共土地上通行的車輛都應登記或正確顯示有效的臨時登記標牌。車輛應顯示前後車牌，正確方向停放在街道上，並且停車距離路邊石不超過一英尺。五月份，執法人員對2400輛過期車輛登記和670輛缺少車牌的車輛發出了罰單。

隨著執法力度的增加，以下是執法人員在這些任務中預計將引用的一些最常見違規行為及其費用：

1.在公共權利通行停放的車輛必須有當前登記或當前許可證，未顯示當前有效期內的車牌登記 $70車牌過期0-90天，罰款70美元；車牌過期91天以上，罰款145美元。

2.車輛沒有安裝州前後車牌(必須都安裝)，罰款85美元。

3.車身高度超過6英尺的車輛必須距離路口至少50英尺，違者罰款85美元。

4.停車時，車頭方向必須與道路行駛方向一致，未能面向交通方向停車可能會受到55 美元罰單。

PBOT表示，將繼續在計時停車區和停車區增加執法力度，確保每個人都能享有安全、有序的交通環境。