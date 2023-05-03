亞馬遜免費退貨政策或有新規 用UPS退貨要收費

（綜合報導）據媒體周四報道，亞馬遜正在嘗試采取新的措施，讓顧客減少網上購物的退貨率，包括向通過UPS退貨的客戶收取費用。

幾十年來，亞馬遜通過創造快捷的購物方式來建立自己的業務，其中包括很方便的退貨政策。但現在處理退貨已經成爲該公司一個昂貴的開支問題。如果顧客家附近有Whole Foods，Amazon Fresh或Kohl’s，但将商品退回到UPS商店，亞馬遜将開始向顧客收取1元的費用。

近年來，購物者已經習慣了無休止的免費退貨，但亞馬遜和其他公司正在努力遏制這種顧客習慣。亞馬遜最近還開始在其網站上标記“經常被退貨”的産品。

Zara、H&M、J.Crew、Anthropologie、Abercrombie & Fitch和其他連鎖店現在對網上購買的退貨商品收取高達7元的費用；另外一些零售商收緊了退貨窗口。

根據全美零售聯合會的數據，在2022年顧客網上購買的商品中，退回率占17%左右，總計8160億元。這對零售商來說是一種壓力。因爲每10億元的銷售額中，零售商平均要承擔1.65億元的商品退貨。

零售公司必須承擔昂貴的運費。這些商品有時會回到零售商的倉庫或貨架上，有的不得不降價出售，進一步擠壓了它們的利潤。更常見的是，退回的産品最終可能會進入清算倉庫甚至垃圾填埋場，這對環境構成威脅。