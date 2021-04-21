亞裔社區的和平使者「以愛止恨」 親手焗製蛋糕義賣　為亞裔社區釋出愛心





（本報訊）早前本報的一篇報導「白人朋友帶出正能量 籌款幫助亞太裔社區」一文中提出的白人朋友Stephen Young（史提芬），親自焗制他最拿手的胡蘿蔔蛋糕來義賣，將籌得的款項贈予華人服務中心，希望能進點綿力，實實在在的用行動來幫助亞太裔社區。在12日，他親自到華人服務遞上支票，在中心的董事司徒國石醫生夫婦和中心主任梁永富的引領參觀和講解下，史提芬說他上了寶貴的一課，真正了解到亞裔社區的實況。

當天早上，史提芬帶上他的5,000多元支票和他一早起來焗製的蛋糕，就到華人服務中心送上「愛心」，跟他同來的還有促成今次向華人服務籌款的Nori DeVega（羅妮）。司徒國石醫生夫婦和梁永富主任親自接待並帶領兩名愛心使者參觀和講解中心所提供各樣切合亞裔文化的服務。

被問到為何有這一個義賣蛋糕想法時，史提芬表示，每年他都會親手焗製家傳秘方的胡蘿蔔蛋糕，為不同的社區組織進行義賣籌款。這段時間人人都在談論反亞裔仇恨事件，他心想希望也能為亞裔社區做點事。

他說：「我永遠不能完全明白外貌和我不一樣的人每天的經歷，我看到我的同事，他們害怕出門，他們因精神健康理由請病假。

他感到有責任要做些事情，因為以他看來，我們大家都是一樣的。他說：「如果您想讓世界變得更美好，就需要行動，我付出微小的力量來做出改變。

又說這是一個非常好的法方去幫人，最少自己感到開心也令別人開心，同時也希望藉此鼓勵與他一樣的（白）人，買他的蛋糕和捐錢或用其他方法來幫助這些需要幫助的社群。

至於為何會選擇華人服務中心作為捐款的對象呢？原來羅妮和史提芬是在同一公司工作的，兩人都不認識華人服務中心，只是羅妮每天開車都經過華人服務中心，想到中心可能是一個亞裔社區的資源，於是就找到梁主任。

羅妮是亞裔，從加州搬到本地，她說看到這樣多的亞裔仇恨新聞，她為在加州的家人擔心，自己出入也感到有點不安。在參觀完華人服務中心後，她對中心內的癌症資源部特別有感受，她說到如果她患癌症的親人當時能有屬自己文化的機構協助下對抗病魔，情況一定會不一樣。

史提芬說他原來打算做20個蛋糕義賣，但結果一共做了160個。100多個與20個相比，事情就變得不一樣了。最初看到善心人們的踴躍，史提芬感到有點擔心，因為材料費就不是一個小數目，於是在籌款網頁gofundme設立籌款帳戶，希望籌得購買材料的金錢，但本地一家糕餅店得知這事後竟表示願意全數支付，於是史提芬就將這籌款網頁籌得的善款也送到華人服務中心，更好的消息是，他任職的公司為他的籌得的金錢進行配對，即他籌得多少公司就捐多少。

梁主任當日向史提芬說，當初接到一個陌生人（史提芬）的短訊表示要捐款數千元到華人服務中心幫助亞裔社群時，他是半信半疑的，因為在中心工作20多年來，從未有白人會這樣捐錢的，所以梁主任在接受訪問時表示，這實在是如寒冬中的太陽，溫暖人心。

在參觀完華人服務中心和了解他們的工作後，史提芬表示非常榮幸能見證他們所做的一切。並表示希望自己可以幫點忙。

華人服務中心董事司徒醫生指出：社區中不是只有亞裔人，亞裔人士不能再各家自掃門前雪，我們應該與其他種裔一起，使力量才更堅強。而今次事件可以見到，其他種族不是不想和我們一起，只是他們不知道怎樣做。

史提芬在gofundme籌款網站設立的帳戶仍在籌款中，善長們亦可到這網站認捐https://www.gofundme.com/f/karat-cake-bake-4-asian-health-and-service-center?qid=4b4ea483ea4af66a3fecdf27ac7ab7ae，史提芬會將全數送給華人服務中心作為服務社區之用。如要吃到他親手造的胡蘿蔔蛋糕也有機會，他在今個星期六中午12時到3時，在Sisters Gourmet Deli （4120 N Williams Ave., Portland）再度進行義賣，歡迎大家支持這位白人朋友的善舉，亦支持和關懷亞裔社區。