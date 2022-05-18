亞裔團體第二年合辦反亞裔歧視活動 望民眾能透過活動認識各族裔文化

（本報訊）波特蘭的唐人街已有很長一段時間未有這樣熱鬧，上周六10時，在唐人街蘭蘇園對開的停車場內，一班來自不同族裔的社區領袖和官員，和多個亞裔團體齊集，為當天的Oregon Rises Above Hate反亞裔歧視活動的一整天節目揭開序幕。當日老城內多個文化機構，包括多間博物館、中華會館、蘭蘇園．．．等均免費開放給民眾進內參觀，主辦單位希望透過這些活動，讓民眾了解不同族裔的文化背景，從而能夠和睦相處，減低仇恨的出現。

當日早上10時許，先由多個亞裔團體有民族表演，接著由活動發起人Anne Naito-Campbell 和多名政府官員講話，他們包括俄勒岡州聯邦參議員莫克里(Jeff Merkley)、都會局議員黃大綱（Duncan Hwang）、麥魯瑪縣議員Susheela Jayapal、俄勒岡州總檢察長艾倫·羅森布拉姆（Ellen Rosenblum）、移民難民中心太平洋島聚社區統籌Lute Richards、麥魯瑪縣議員Lori Stegmann。

當日擔任司儀的Jeff Selby道出，亞太裔人士對社會的貢獻經常被忽略，要改變現狀，亞太裔社區必需要聯手合作，勇於發聲，分享經歷，並為此而感到驕傲，讓更多人了解真實的情況。Selby是在波特蘭市政府的平等和人權辦公室的臨時主任。

聯邦參議員莫克里指出美國的鐵路是由中國人建成的，在其它州已再一次確認中國人的貢獻並為此而慶祝，他說：「讓我們尋找一些能觸動所有俄勒岡人心的方法，彼此欣賞和慶祝大家的文化，將彼此間的一切仇恨置之腦後。」

都會局的華裔議員黃大綱在致詞時提到最近發生在翡翠區和其它地區針對亞裔店舖的破壞事件，強調反亞裔的情仇是真實的，並且越來越多，我們必需要阻止有更多的事件發生。他說每次走過翡翠內多由華人經營的餐館時，都會令他回想到兒時在母親的餐館內幫忙的日子，身同感受的明白到這些移民辛勤工作在實現他們的美國夢，但卻履遭破壞蒙受損失的困難。今次他決定參選，是希望政府下決策時，確保有來自亞太裔社區的聲音。他指出，俄勒岡州早在100年前已有對中國人不公平的憲法，如華人不能擁有物業，無資格選舉，也不能與白人通婚，Duncan指出有些對華人的歧視至今亦能感受得到。是時候我們必需要採取行動了。

嘉賓均表示，美國是一個移民國家，很多人都有自己的移民故事，本地的亞太裔社區應聯合起來，應對這反亞裔的情仇，麥縣議員Lori Stegmann說：「普遍主流社區都認為亞裔人士就一定是來自亞洲的，而事實上，我們是來自波特蘭的，我們住在波特蘭已有很長的時間，甚至比其他人還久。所以我們有很多都是地地道道的波特蘭人。」

在今次活動的兩日前，市政府在唐人街進行了一次大掃盪，令平日街上放滿露宿者帳蓬的唐人街恢復了之前的面貌，到來參加活動的民眾也明顯地多。大家都趁這機會到平時難得開放的博物館參觀，這包括中華會館內有關本地華人的博物館。俄勒岡華人聯盟亦在四街舉行一系列活動，包括有藝術展，參展的藝術家也出席支持活動。

到晚上，蘭蘇園內上演特別音樂會，並有湖上放許願燈龍的環節，悼念一些過世的前人和在疫情期間失了生命的人士。

當日參與活動的團體有近50個，整天節目吸引了過千人到來沉寂已久的唐人街。