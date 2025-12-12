亞洲版聖誕老人來蘭蘇園啦！12月每周六日冬至活動熱鬧非凡！

（本報綜述）十二月的蘭蘇中式園林即將洋溢節慶熱度！今年冬至系列活動將在12月6日至21日期間的每個週六與週日熱鬧舉行。

今年最受矚目的亮點，莫過於「亞洲版聖誕老人」正式回歸。他將於12月6–7日、13–14日、20–21日每週六日的上午11時至下午3時在園內與遊客見面，帶來溫馨又別具文化特色的拍照時光。拍照費用為每組六人5美元（七至十二人10美元），每位入園者仍需購買一般門票。園方表示，許多家庭早已把這位「亞洲聖誕老人」視為年末固定行程，是孩子們最期待的冬日驚喜。

除了聖誕驚喜，園區也準備了多項以冬至為主題的白天活動，從冬季茶文化體驗、香氛藝術、傳統清供介紹，到親子冬至故事手作，讓民眾在園林美景間輕鬆認識東亞冬至的節氣文化，包括湯圓寓意、團聚象徵與迎光祈願等傳統。

園方今年同步推出夜間限定的「冬至：中式假日派對」。活動將於12月12、13、19、20日晚上5時至7時舉行，以燈光、音樂與舞動元素打造沉浸式節慶場景。最亮眼的節目是夜間光影舞獅，彩光獅隊在亭台、曲橋間穿梭，邀請民眾互動，視覺效果充滿節慶能量。現場還有冬日音樂表演，以及湯圓與餃子製作體驗，讓遊客親手動手、感受節氣文化的溫度。

夜間票價與類別：5歲及以下兒童免費；蘭蘇會員及賓客，$10.95；普通成人票，$22.95；EBT卡持有者，$10.95。

更多活動資訊可至官方網站查詢：lansugarden.org/dongzhi。