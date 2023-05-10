亞太裔領袖齊集 展示多元文呼籲化反仇

（本報訊）每年的五月，是美國的亞太裔傳統月，上週六一班來自亞太裔社區的領袖和團體，以及多位政府的亞裔民選官員，齊集在老城，一同支持第三屆『俄勒岡州超越仇恨』（Oregon Rises Above）活動。

這項活動的發起人安妮坎貝爾（Anne Naito-Campbell）表示，這項活動最初是為了阻止反亞太裔的仇恨，現在已成為社區慶祝亞太裔美國人的文化遺產，以及對抗偏見和種族歧視的活動。

當天，除了有來自不同族裔文化的演出外，老城區的多個文化機構，包括中華會館、蘭蘇園、砵崙華埠博物館、日本博物館等均免費開放。主辦單位希望透過這些活動，讓民眾了解不同族裔的文化背景，從而能夠和睦相處，減低仇恨。

在節目開始之先，安妮坎貝爾邀來一班民選官員講話，特別是一班亞太裔議員，到來親述作為亞太裔，在政府工作的情況。科泰克州長因為要進行俄勒岡州之旅的訪問，未能親臨現場，但派出屬下的種族平等部門主管Becca Uherbelau到來宣讀他簽發的亞太裔傳統月宣言，並公布2023年5月6日為俄勒岡州亞太裔傳統月。

節目一開始，主辦人安妮坎貝爾首先講話，她說：本州有7%的人口是亞太裔，這也是俄勒岡州增長得最快的一群，所以，我們要聯同黑人和棕色人種一起對抗白人主義。

眾議員Earl Blumenauer 說：「早期的俄勒岡州就曾歧視中國人，日本人，當時的情況是難以形容的。大家都必需要正視過去的錯誤，才能有改進。」他指出今天議會中有這樣多的亞太裔民選議員（5位）。他希望大家一同學習，一齊起飛，超越仇恨。

比弗頓市議員Nadia Hasan 、麥魯瑪縣議員Lori Stegmann及Susheela Jayapal 三位亞裔女議員一起在台上分享她們的工作經歷。Nadia Hasan是首位穆斯林議員，她說為此她感到高興並感任道重遠，她會兼負傳揚文化的責任，並且已成功爭取了俄勒岡州首個穆斯林傳統月，並成立了種族公平辦公室。至於麥魯瑪縣議員，韓裔的Lori Stegmann及印裔的Susheela Jayapal指出麥魯瑪縣是首個公告種族歧視是公共危機的政府部門，並且成功爭取資助成立移民社區服務部。她們指出雖然大家都是美國人，但亞太裔在政府的系統中基本就像隱形一樣，她們認為今次的活動作用非常大，可以讓人清楚看見亞太裔社區的存在。

本州首位亞裔州眾議員范康娜（Khanh Pham）指出，過去她在翡翠區的工作，促使她成功推動並成立了清潔能源基金，在氣候改變的議題上令亞太裔社群也能受惠。她說，本州的仇恨案件不斷上升，政府也採取了對應行動，俄勒岡州是全國唯一的州政府擁有一條投訴歧視／偏見的專線，讓民眾可直接說出經歷。而今次的活動可提高民眾對歧視仇恨的警覺性，喚起大家一起來對抗仇恨。同聲呼應：這不是俄勒岡州的價值觀。

同是越裔，今年剛上任來自比弗頓區的州眾議員Hai Pham，他說，作為一名船民難民的後裔，他深深體驗到難民的困難，他上任後就提出議案，為難民和移民提供服務，讓他們早日能順利融入社區。

另一位今年剛上任的越裔州眾議員Hoa Nguyen亦提出議案，為亞太裔學生爭取教育的機會，她指出亞太裔的初中學生是畢業率最低的一群，希望藉此給予他們更多機會，使他們能學業有成。

眾議員Suzanne Bonamici提到，在2020年，反亞裔的仇恨事件大增300%，這是不能接受的，這情況必需要結束。她說，公平是基本的價值觀，我們必要攜手，用藝術作為宣傳文化的大使，讓所有人聯結起來，達到更公平，更包容的局面。

聯邦參議員Ron Wyden在講話時提到，在他27年的議員生涯中，首次見到州議會中有這樣多的亞裔新面孔（議員），他說，這些議員們提出的議案，不單是一疊紙張，而是他們心中要幫助社群的心聲，大家應該要用心對待。他重申，原則是，沒有人有自由，除非人人都獲得自由。而每位議員均有責任去阻止仇恨個案的增加。

『俄勒岡州超越仇恨』活動由超過100個團體和機構的背書支持，其中的華人機構有：俄勒岡州中華會館、波特蘭同源會、砵崙華埠博物館、波特蘭新聞等。

如民眾遇到任何仇視或偏見情況，可向下列機構投訴：

LINES FOR LIFE RACIAL EQUITY SUPPORT LINE (種族平等生命支援熱線）

503-575-3764（有翻譯）

– PORTLAND UNITED AGAINST HATE （波特蘭聯合對抗仇恨）

在網上投訴：reporthatePDX.com

– FBI 聯邦調查局波特蘭分局

503-224-4181

– OREGON DEPARTMENT OF JUSTICE （俄勒岡州司法部）

NON EMERGENCY BIAS RESPONSE HOTLINE （非緊急偏見熱線）

1-844-924-2427（有翻譯，資料保密，免費精神健康服務，緊急基金，轉介社區組織）