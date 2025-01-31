为维系婚外情 俄勒冈城男子密谋杀害情妇丈夫

(本报综述)2025年1月22日，华盛顿县陪审团裁定史蒂文·尼尔·米尔纳（Steven Neil Milner）犯有二级谋杀罪、跟踪罪以及违反法院颁发的跟踪保护令（共七项）。本案由高级副地区检察官约翰·格哈德（John Gerhard）和副地区检察官玛哈利·斯特雷布洛（Mahalee Streblow）在法官埃里克·布彻（Erik Buchér）面前提起公诉。

被告是一名在俄勒冈市拥有执业资格的兽医。他与本案受害人肯尼思·范德里奇（Kenneth Fandrich）的妻子（一名长期受雇于他的员工）发展了一段亲密关系。受害人得知了这一外遇，导致他与被告之间发生冲突。当该女子结束了与米尔纳的关系后，米尔纳对她产生了痴迷，并开始跟踪她和受害人。

2022年3月，在经历了米尔纳多年的骚扰后，受害人成功获得了跟踪保护令（SPO）。骚扰行为包括发现被告多次在受害人及其妻子的车辆上安装GPS追踪器，以及家庭监控录像捕捉到被告潜入他们的住宅。然而，即使在保护令颁布后，被告仍继续进行跟踪行为。他再次在范德里奇的车辆上安装了GPS追踪器，并十多次跟踪受害人到其位于俄勒冈市的住所和希尔斯伯勒Intel Ronler Acres的工作地点。尽管被告因上述行为在克拉克马斯县被刑事起诉（案件编号22CR41120），但他在有条件释放期间依然持续跟踪受害人。

2022年10月，被告在Craigslist上购买了一辆新车，以更隐秘地在希尔斯伯勒受害人的工作地点进行跟踪。2022年12月13日下午，米尔纳被Intel的监控摄像头拍到进入一个停车场。他伪装后使用喷漆破坏了多个监控摄像头，包括覆盖受害人通常停车区域的摄像头，以测试Intel的安保反应。随后，他多次现身Intel的停车场，观察受害人上下班的习惯。2023年1月初，被告使用虚假身份购买了另一辆车，并利用这辆车继续在Intel停车场秘密监视受害人。

2023年1月27日，被告利用两辆“临时”车辆实施了谋杀计划。他伪装进入停车场，等待受害人停车并步行进入Intel园区，然后用喷漆再次遮挡受害人车辆周围的监控摄像头。随后，他离开现场并换乘一辆面包车返回，将车停在受害人车辆旁边。他在面包车内等待，直到受害人下班回到车旁。受害人回到车旁后，被告从背后伏击，使用锁喉杀害了受害人。之后，他将受害人的尸体和随身物品放回车内，企图伪造受害人因自然原因死亡的假象。然而，尸检显示受害人的颈部和脊椎受伤。

庭审中，被告为自己辩护，声称是受害人先袭击他，他是出于自卫。但陪审团驳回了被告的说法。量刑听证会定于2025年2月18日举行。