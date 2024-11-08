中駐美領事館新規：換發中國護照須現場打指紋 

(綜合報道)近日，中國駐美領事館發布通知，持有中國護照快過期或已過期的中國籍人士，年滿16周歲者，辦護照或換發護照，必須去使館現場打指紋！新規11月18日起實施。

據中國駐美領事館所發布的通知，自2024年11月18日起開通護照業務「線上申請+到場採集指紋」辦理模式。申請人在「中國領事」APP提交護照業務申請訂單經審核通過後，可預約時間到使領館辦證大廳採集指紋。使領館將為申請人簽發含有指紋信息的電子護照，以便申請人以自助通關方式入境中國。

具體辦理要求如下：

年滿16周歲者，原則上須到中國領事館現場採集指紋。如因身體原因或距離較遠等特殊情況，申請人可在APP上說明理由，領館將視情開通「線上申請+雙向郵寄」模式。 16周歲以下護照申請者，或申請旅行證的，仍沿用現有流程，無須到中國領事館現場。

中國領事館還公佈了具體的辦理流程：

提交申請：在「中國領事」APP選擇業務，填寫表格並上傳資料。 選擇辦理方式：默認為「到館辦理」，無法更改。 取證方式：可選擇「到館取證」或「郵寄」。 檢查信息：如需「雙向郵寄」模式，請在申請表留言說明無法到場原因。 身份認證：依系統指引完成認證。 支付方式：可選擇微信或線下支付。 預約時間：審核通過後，預約到館時間。 到館：遞交材料並採集指紋。 領取證件。

需要注意的是，申請人（一）務必先在「中國領事」APP提交護照申請，在訂單狀態變為「複審中」後方可預約時間到辦證大廳遞交材料，否則無法現場直接受理申請。（二）請務必由本人親自到館遞交材料並採集指紋。（三）申請旅行證仍按「線上申請+雙向郵寄」模式，原則上不接受到館遞交旅行證申請材料。

有分析人士指出，這項規定確實可能體現了對在美中國籍人士的更嚴格管理。要求16歲以上申請人到館打指紋，意味著中國政府將獲得更詳細的生物信息，從而加強對海外中國籍公民的掌控力。這種措施可以在一定程度上讓政府更便捷地追蹤人員流動，特別是針對那些長期居住或工作的僑民。

此外，這一新規還可能有助於中國政府進一步了解海外華人社區的動態，從而加強對重要群體的影響力。這種數據收集方式，也使中國能夠更靈活地進行外交和國內政策的協調，特別是針對在外居住人口的政策考量。