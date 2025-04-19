砵崙中華會館高中生畢業晚宴
開始接受報名 家有子女今年高中畢業 請立即登記
（本報訊）為表揚旅居波特蘭地區的中華畢業生，砵崙中華會館年年均應屬僑團高中畢業生舉行慶祝晚宴，由於疫情關係，過去數年活動一度被迫暫停。今年中華會館決定慎重其事，並定於4月27日（星期日）下午五時在悅龍酒家舉行。
中華會館屬下「中華獎學金基金會」每年都希望能召集來自大波特蘭地區的中華畢業生及其家人，一起慶祝學生經過多年辛苦努力，終完成高中課程，並開始踏入人生的另一階段。凡優秀成績於限制條件、事蹟不凡的高中畢業生皆可申請中華會館獎學金，請家長把握機會，向子女查詢是否為今年高中畢業生，並邀請學生及其家人立即聯繫登記，以方便中華會館整出邀請，參加五月27日的慶祝晚會。中華會館主席陳寶珠表示，相信還有很多廣界中華畢業生父母及親友對這個富有意義的活動。如果你是2025年高中畢業生或畢業生的父母朋友又或你認識有華人朋友在2025年中學畢業，請你立即聯繫中華會館。
有意報名者或查詢，請於4月21日前打電話503-740-2752 與會館秘書李家英聯絡。
除了畢業晚宴外，畢業生也可以申請中華會館獎學金，請查閱中華會館網站內獎學金、報名與申請資訊：www.portlandchinesescholarshipfoundation.org。