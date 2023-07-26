中華會館誠邀各界參加夏日郊遊會 8月6日上午11點橡樹公園第9區  免費午餐免費節目  機動遊戲優惠票

（本報訊）每年的夏日，俄勒岡州中華會館都會為本地華人社區安排一個夏日郊遊會，讓本地僑胞有一個相聚的時間。今年的郊遊會而定於8月6日，上午11點至下午4點在橡樹公園第9區（Oaks Park Area 9），地址：7805 SE Oaks Park Way, Portland，中華會館董事局誠邀各位華人朋友，扶老攜幼參加這個免費的活動。

今年大會安排了豐富的節目。文娛表演方面有中華會館的醒獅隊，粵聲社的粵曲，波特蘭文藝中心舞蹈，侯婷婷的流行曲獻唱，林師傅的太極表演等。今年特設遊樂區給大眾玩樂，包括有麻雀耍樂，乒乓球，拋沙包以及撲克牌等。

除此之外，還有兒童遊戲，商展攤位，幸運抽獎，羊駝展示等。

大會亦為與會的朋友準備了橡樹公園遊樂場內的機動遊戲票，並以優惠價每張$35 (原價$49.95）在現場的中華會館攤位內發售。

至於午餐是免費供應吸所有參加者的，食物是由市內的華人餐館贊助。

橡樹公園有大停車場，停車費5元。

今年中華會館的夏日郊遊會獲得政府機構：Business Oregon，Prosper Portland以及都會局Metro贊助。