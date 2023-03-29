中華會館董事聯同僑領陳仕力同拜祭華人先祖以表敬意

（本報訊）來自波特蘭僑界一行11人在訪問貝克市期間，除了參加展覽開幕儀式外，亦趁此機會，到當地的中華墓園拜祭埋葬在這裡的華人先輩。適逢清明即到臨，眾人就此實踐「慎終追遠，祭拜祖先」的傳統。

周五早上，貝克市下了一場雪，但仍擋不住大家要向先輩致敬的熱誠。當天早上11時，貝克文化博物館的代表，以及波特蘭的僑領，齊集在貝克市的中華墓園，在熟悉祭祀禮儀的陳仕力元老主持下，全體人員向先輩的墓碑鞠躬上香，藉此活動，追尋歷史的足跡，肯定先賢的功勞。

陳仕力元老表示，先輩在這異地艱苦工作，努力建設和追夢；有了他們的付出，我們今天才能在美國有自由和舒適的生活。所以這個活動非常有意義，特別是能夠親臨這地，追憶先輩的足跡，也讓年輕一輩的移民了解早期華工對美國社區的貢獻。

關於貝克市這個中華墓園，中華會館李汝堯主席表示，他們也是在去年9月，接到貝克縣歷史協會的通知，才知道有這個中華墓園的存在。在翻查中華會館的歷史資料後，確實這個墓園一早已交由中華會館管理，但一直以來這片資料卻將失傳了。了解情況後，李汝堯主席連同幾位中華會館董事局成員立即到貝克市，並前往這墓園拜祭這班先輩。

李汝堯主席說，在過去一直由貝克市的一班義工們打理這墓園。

根據歷史，這個墓園由1880年至1940年期間，一直是華工葬身之地，當有華人身故後，先暫時葬在這裡，後期再由中華會館安排撿拾遺骸，運回故鄉重新安葬，這就是粤僑當時的“二次葬”風俗。

貝克市的中華墓園內豎立了一個墓碑，紀念67名曾安葬在那裡的人，其中17個是有名字的，其餘則沒有任何的紀錄。墓園內還有一間用作祭祖時焚燒金銀紙箔的小石屋，這小屋曾遭到破壞，貝克縣歷史協會按照市內一位88歲的華裔美國人的回憶，用原建築的磚石，於2000年重建該小屋。

墓園內的一座優雅的瓦頂亭，是貝克縣歷史協會於2002年特別在中國蘇州設計建造的，以表彰中國移民對貝克縣發展的貢獻。

根據歷史協會的介紹，首批到貝克市的華工是在1860年代，他們都是來淘金的，在1869年，有200名華工在該市建造一段長達40哩的溝渠。貝克市的華人人口在1900年達到高峰，有264人，佔該市人口的4%。當時的唐人街共有6家商店，一家賭館，一座諸聖廟。

貝克市這個華人墓園已成為這小鎮早期華工的一個永久性紀念標誌，讓人銘記早期華工在小鎮做出的卓越貢獻，也從祖輩那裡繼承他們的勇氣和智慧，世世代代傳承下去。

在未來，中華會館將繼續與貝克縣歷史協會合作，維護這個墓園，並決定在每年的清明節，進行掃墓和拜祭儀式。

6621 座落在路旁小小一角的貝克市華人墓園

6627 Sarah Chung 手捧著準備好的拜祭品

6646 這紀念碑紀念67名曾安葬在這的人

6699 陳仕力元老為祭祀儀式打點一

6705 全體人員向先輩的墓碑鞠躬

6688 李汝堯主席在拜祭儀式中

6666 各人逐一上香

6644 陳仕力元老,廖懷澤副主席上香