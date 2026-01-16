中華會館舉辦年會暨總統義工服務獎頒獎禮

（本報訊）上週日，美國俄勒岡中華會館於其大堂隆重召開年度會員大會，廣邀會員們共商會務發展。會議正式開始前，特別舉行「總統義工服務獎」頒獎典禮，以表彰義工們的無私奉獻。

大會於下午一時正式開幕。首先是介紹董事會成員。隨後，主席廖懷澤致辭，回顧了會館在2025年的重要工作歷程，並展望了2026年的發展藍圖。廖主席衷心感謝社會各界對中華會館的長期支持，特別向構成會館中堅力量的全體義工，以及辛勤付出的董事會成員致以誠摯謝意。

廖主席在講話中強調，中華會館並非私人組織，而是屬於每一位華人的公共機構。在美國主流社會中，中華會館代表著整個華人社區，正是憑藉本地華人的積極參與，這個擁有逾百年歷史的組織方能歷久彌新、屹立至今。自創立以來，會館始終堅守初心，與各華人團體協同合作，支持社區建設，持續推動華人社區的進步與發展。

廖主席追溯歷史，提到百餘年前華人新移民在美生活艱辛，備受歧視。中華會館及多個堂所正是為協助同胞應對這些挑戰而成立。他以自身同為會員的「合勝堂」為例，闡釋「合勝」寓意「團結致勝」，點明這些組織的生存與發展，無一不仰賴大家的鼎力支持與精誠合作。

廖主席進一步列舉了中華會館近期參與及協作的諸多社區項目，包括由副主席李汝堯持續代表參與的老城社區協會工作、助力宣傳華埠的「龍回歸」活動，以及與蘭蘇園、砵崙華埠博物館等區內機構的合作等。他特別提及由華人社區努力爭取的「浪花墓園紀念園」項目。該墓園曾安葬上千先人，如今建園紀念，設計工作已告完成。廖主席呼籲更多華人踴躍參與即將召開的社區會議，建言獻策，共同為當年飽受歧視的先賢贏回應有的尊嚴。

在展望將來時，廖主席表示，中華會館歷史悠久，他期望會館能與時俱進，對相關會務規章進行合宜修訂，以吸引更多華人社區成員參與，共同推動會務發展再上新臺階。

接著，由中華學校校董會主席雷兆祥介紹了新舊校董會成員以及新加入的兩位校董 Patrick Mok 和 Frank Wong。

最後，大會隆重為二十餘名傑出義工頒發了「總統義工服務獎」。中華會館是經美國政府授權、可為義工服務時數進行認證的機構。「美國總統義工服務獎」設立於2003年，旨在表彰義工在社區服務中所投入的寶貴時間與作出的卓越貢獻。