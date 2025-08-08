中華會館舉辦夏季全僑郊遊大會 龍獅獻瑞歌舞戲曲活動豐富多彩

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙中華會館2025年度夏季全僑郊游大會，於8月3日在Oaks公園舉行。

波特蘭市議員Dan Ryan、台北駐西雅圖經濟文化辦事處主任王偉讚等嘉賓應邀出席大會並致賀詞。

中午12時許，李氏公所龍獅團精采的瑞獅助慶為本年度郊遊會系列活動拉開序幕。

中華會館主席廖懷澤首先致歡迎辭，他感謝各界僑胞參加本年度的全僑郊遊大會。指出，經過郊遊會籌委會全體成員的共同努力，使得如此大型的活動再次得以成功舉辦，為本地社區的僑胞們提供了一個歡聚的機會。同時感謝多家公司、商號和個人的贊助，以及籌備會全體成員和義工們的辛勤工作。

廖懷澤表示，具有百多年悠久歷史的中華會館，其核心價值觀就是弘揚和保護中華文化，尊重和紀念我們的先祖，拓展教育層面，促進公民參政以及倡導社會正義。

隨後，駐西雅圖經濟文化辦事處主任王偉讚，市議員Dan Ryan等嘉賓先後致詞，對本屆夏季郊遊會的成功舉辦表示祝賀。

Dan Ryan議員在致詞時，特別強調早期華工在本地基礎設施建設中所做出的傑出貢獻。

「波特蘭和舊金山曾是美西北歷史上華人數量最多的城市。我們的基礎設施是由華工協助建設的，沒有他們太平洋西北地區的鐵路和基礎設施建設根本無法實現。」Dan Ryan說。

Dan Ryan列舉了麥魯瑪縣府不久前對籌建朗花紀念墓園所做出的財政支持議案。指出，華人社區是俄勒岡歷史上不可或缺的一個重要組成部分。

本屆全僑郊遊大會上，中華會館董事會為波特蘭新聞報社長許張淑儀頒發了「終身社區服務獎」，以及為波特蘭市議員Dan Ryan、駐西雅圖經濟文化辦事處主任王偉讚，冠名贊助商幸子壽司等十二家單位及個人頒發了感謝狀，以表彰他們不遺餘力、熱心公益。

砵崙粵聲社，李氏公所醒獅團醒獅助慶，波特蘭婦女聯誼會舞龍表演和鼓樂展示，歡樂舞蹈隊，中國功夫，以及知名歌手侯婷婷、陳炎宏歌曲演唱等豐富多彩的娛樂節目，為郊遊大會增添了歡樂喜慶的氣氛。

郊遊大會還進行了幸運抽獎活動。

砵崙中華學校、華人服務中心、波特蘭市警察署、高雄姐妹市協會、麥魯瑪縣圖書館等多家社團與機構，在本屆郊遊大會上設立了咨詢服務攤位。多家商號、公司幾個人為本屆郊遊大會提供了友情贊助。

本屆郊遊大會由李錦泳（ Lindsay Lee）、莫啟波（Patrick Mok）共同主持。