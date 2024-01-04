中華會館與西雅圖台北經文處舉辦2024新年升旗儀式

暨吳曉竹主任離任歡送會圓滿舉行

(本報訊)2024年1月2日，波特蘭中華會館在本館內與西雅圖台北經文處聯袂舉行了2024年新年升旗儀式。中華民國駐西雅圖台北經文處處長甄國清、西雅圖僑教中心主任吳曉竹、波特蘭高雄姊妹城市協會會長陳紀昭、中華會館主席李汝堯、副主席廖懷澤等，以及合勝堂、秉公堂、協勝堂、至孝篤親公所、龍岡公所、溯源公所、李氏公所、黃氏公所、粵聲社、同源會、工程師學會、俄勒岡台灣工商會和波特蘭新聞等多家僑社與機構負責人共50餘人出席了此次活動。

中午12時，主持人宣佈大會開始，並熱烈歡迎各位嘉賓的到來。

大會議程的第一項，是新年升旗儀式，與會全體起立，會場奏唱中美兩國國歌。西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清與中華會館主席李汝堯共同升起了美利堅合眾國國旗和中華民國國旗。

西雅圖台北經文處處長甄國清(右)與中華會館主席李汝堯共同升旗

隨後，中華會館主席李汝堯致新年辭。在致辭中，他首先歡迎了中華民國註台北的各位來賓以及各僑團與機構的代表。他回顧了過去一年中華會館舉辦的多項重要活動，包括與波特蘭新聞聯合舉辦農曆新年活動，派代表團出席Baker市清明祭祀和博物館開業慶典，參加波特蘭龍舟賽，舉辦懇親大會等活動，強調了中華會館在促進文化交流和本埠華僑社區合作方面的不懈努力。最後，李汝堯主席對2024年進行了展望，表示中華會館將繼續致力於推動惠及華人社區的項目，不斷改進和擴大華文語言學校計劃，並與其他組織合作，提升華人歷史博物館的品質。中華會館還將加強與本埠華人社區組織建立新的聯繫，繼續與種族偏見犯罪作鬥爭。

中華會館主席李汝堯致新年辭

西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清致辭，對本埠各僑團和組織表示了感謝，希望今後與大家一起繼續「擦亮台灣這塊招牌，支持民主的力量」，並祝願大家新年快樂。

西雅圖台北經文處處長甄國清致詞

接著，大會為西雅圖僑教中心主任吳曉竹舉辦了離任歡送會。吳主任的四年任期即將圓滿結束。中華會館、波特蘭高雄姊妹城市協會等組織為吳曉竹女士頒發獎狀，表彰她在四年任內對本地僑務所做的貢獻。吳曉竹女士在感謝詞中表達了對中華會館等組織一直以來的支持之情，號召大家在新的一年中繼續為華人社區服務。

中華會館為僑教中心主任吳曉竹女士頒發獎狀

西雅圖僑教中心主任吳曉竹女士致感謝詞

最後，主持人再次感謝所有到場的嘉賓和代表，並邀請大家共進午餐。午餐會上，西雅圖台北經文處長甄國清和文教中心主任吳曉竹向各堂所派發了紅包或禮品。在祥和喜慶的氣氛中，各方共同祈願在新的一年裡，吉祥如意，幸福安康，鴻圖大展。

全體與會人員合影