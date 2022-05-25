中華會館屬下中華學校9月正式開學 現開始報名　上課地點：82街PCC

（本報訊）疫情使幾乎所有活動都停頓下來，隨著防疫保護加強，社區各項活動亦逐步重開。中華會館屬下的中華學校，亦跟隨這步伐，決定下學年重開，逢星期六上午9點至中午12點在Division 82街的波特蘭社區大學內（PCC）上課，現開始接受報名。

中華學校新學年詳情如下：

－開學日期定於2022年9月10日，學期於2023年5月27日結束。

－接受4歲兒童至成年人報名

－廣東話班：由初班到高班；普通話班：由幼稚園到8年級

－學費全年650元，凡於8月1日前報名可獲減50元

－文化興趣班：舞獅

中華學校成立於1911年，是俄勒岡州歷史最悠久的中文學校，老師有來自中國、香港、台灣，他們均擁有豐富的教學經驗。中華學校成立有校董會，會中成員均積極參與制定學校的教學政策，課程設計側重於加強學生對中文的聽、寫、讀能力。同時，中華學校的另一宗旨是弘揚中華文化。

中華學校校董會表示，他們正在籌辦舞蹈班、畫畫班、成人普通話會話班、移民英文課程、及駕車課程等。

報名或查詢詳情可電503-223-9070，或查閱https://www.oregonccba.org。