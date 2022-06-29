中華會館召開社區會議 邀來政府官員對小企業主對話

（本報訊）上星期二凌晨，位於Powell街的寶華餐館被賊人打破玻璃入內偷竊，這已是近6個月來該餐館第五次被破壞，東主向本報求助，希望政府能幫助小商企。中華會館立即作出反應，火速召來官員們與附近的商戶與及華人商戶，周四在寶華餐館舉行社區會議，讓官員能親身聽到受害商戶的心聲，當日出席會議的華人商企有數十人。

出席今次緊急社區會議出的官員包括，代表這選區的州眾議員Khanh Pham、麥魯瑪縣議員Sharon Meieran、波特蘭市長辦公室主任Bobby Lee、波特蘭警局東區警長David Abrahamson、波特蘭警局社區聯絡人Natasha Haunsperger。

中華會館執行董事應書琪表示，在本地做生意的老板們，在疫情下已是經營困難，很多都要用自己的積蓄來保住生意，接著就不停的被賊人破壞，除了金錢上的損失外，晚上睡覺時，電話一響起更是心也跳了出來，他希望官員們能幫助這班辛勤的小企業主，減少這等罪案的發生。

寶華餐館的東主陳曼娜表示，今次已是該餐館在6個月第5次被破壞被偷竊，在上一次玻璃被打破後，保險公司更將保費升到9000元，一個對很多小企業主是難以承擔的數目。她也提到整條街的商舖都包受困擾，而其中一酒吧更不能再忍受每星期被打劫的情況下，結業就算了。

接著是企業主發言時間，本地橋領靖東昇發言，表示早一天他在自己的酒吧內，被賊人用槍指著打劫，他的酒吧在近年來也多次被劫，被打爛玻璃，就連提款機也被賊人用電鋸破開將錢拿光。而另一名做物業投資的商家趙婉茵更表示，她的空置單位經常被流浪漢入侵，報警也沒用，最終她要請人住在她未有出租的房子內。

東區警長David Abrahamson在會中解釋警方接到民眾報警時的處理方法，同時亦指出警方正值人手短缺嚴重。他了解有很多受害人認為報警也沒用，已放棄報警，對此他深感抱歉但呼籲大家不要放棄，希望警民能夠合作打擊罪行。他也希望有更多華人投考警察。

波特蘭警局社區聯絡人Natasha Haunsperger指出去年一班亞太裔領袖到警察局，要求關注本市亞太裔的安全，結個成立了波特蘭警察局下的首個亞太裔委員會，她指出，發生在商家們的事情，絕對不只是一兩件，希望大家不要放棄，透過合作重建彼此間的信任，她承諾會出席任何的會議，聽取社區的意見。

市長辦公室主任Bobby Lee表示，市政府已準備在未來幾年招聘300名警察，波特蘭市有65萬人口，但只有770個警察，雖然有超過100個空缺，但沒有人申請。他提到亞太裔要在警察部門有聲音，就需要有亞裔人士參與警察的行列。而警察分有武裝和非武裝專服務社區的警察，武裝警察要受訓兩年，但社區警察卻不用，他希望有更多華人能考慮申請社區警察的職位，在部門內為社區發聲，從而幫助到社區，又可讓武裝警察有更多時間撲滅罪行。

另外，Bobby Lee提到去年市政府撥出100萬元作為修理玻璃補助，今年更撥雙倍金額。他表示會指示下屬與大家接觸盡快辦理手續，拿到修理玻璃門窗的補助。提到Powell街嚴重的流浪漢問題，他表示政府經常清理這一區的帳篷，但礙於沒有足夠的庇護床位，因此流浪漢重回原來位置，並指出很多流浪漢都是有很複雜的問題，他們都是平常人，希望大家能包容，幫助他們過渡人生最困難的時間。

Bobby Lee說，作為一名亞裔人士，他感到非常驕傲，因為在波特蘭市歷史中最困難的疫情期間，亞裔人士都能捱得過，到現時走出疫情困境的時間，希望與大家合作，恢復原來的波特蘭。

最後，提到市政的修理費補助，波特蘭新聞的社長張淑儀表示，她知道新撥款已到位，但政府人員向她表示申請的人太多，申請了還要等，她希望Bobby Lee能兌現承諾，幫助這班飽歷風霜的小企業主們。張亦指出，作為移民，我們都好努力工作建立在此的生活，我們都不願靠政府福利過活，我們所納的稅亦不會少，這些小企業對社區固然是重要，政府亦不能失去他們對本地經濟的貢獻，所以他們都應該得到政府公平的對待。

對於小商企的保險費暴升的問題，中華會館主席李汝堯希望政府能立例管制保險費暴升或受害商戶不受保的情況，也希望政府能改善報警的服務，提供即時的語言援助。

歷時兩小時多的座談會完結後，出席的很多商戶都趁機向官員和警察講述自己的經歷，希望政府能正視，並提供協助。

今次的會議，波特蘭新聞透過臉書頁直播整個會議，有興趣的可到 https://www.facebook.com/portlandchinesetimes/videos/882356519825096 觀看。

有需要申請波特蘭市政府修理費補助的，請到https://prosperportland.us/portfolio-items/local-small-business-repair-reopening-grant/。

Photo :

左起：中華會館執行董事應書琪、麥魯瑪縣議員Sharon Meieran、中華會館主席李汝堯、波特蘭警局東區警長David Abrahamson、波特蘭警局社區聯絡人Natasha Haunsperger、波特蘭市長辦公室主任Bobby Lee。

波特蘭警局社區聯絡人Natasha與參加者談話

警察部亞太裔委員會Christine Chin Ryan（中）與應書琪（左）和富康商場東主Michael Liu

說廣東話的華裔女警Amy（中）與寶華東主陳曼娜（右）

寶華餐館東主陳曼娜講述她的情況

寶華餐館今次被破壞的情況，而這些玻璃都是剛修理好的

今次社區會議，本地3個電視台均出動採訪

陳曼娜接受電視台訪問